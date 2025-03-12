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市場持續觀望川普2.0 國泰金預估央行上半年利率不變

聯合報／ 記者林莉／台北即時報導
儘管受惠AI持續發展帶動相關需求支撐景氣動能，全球景氣仍面臨貿易戰風險。國泰金控分析，今年台灣經濟成長率預測值仍為2.8%，而央行上半年將維持利率不變。圖／國泰金控提供
儘管受惠AI持續發展帶動相關需求支撐景氣動能，全球景氣仍面臨貿易戰風險。國泰金控分析，今年台灣經濟成長率預測值仍為2.8%，而央行上半年將維持利率不變。圖／國泰金控提供

儘管受惠AI持續發展帶動相關需求支撐景氣動能，全球景氣仍面臨貿易戰風險。國泰金控分析，今年台灣經濟成長率預測值仍為2.8%，而央行上半年將維持利率不變；市場持續關注川普2.0，不過關稅政策影響較不會立刻反應，仍需持續觀察。

國泰金控今天舉辦第一季台灣「經濟氣候暨金融情勢」展望發表會，分析短期全球經濟對台灣影響，國泰台大產學合作計畫主持人徐士勛表示，全球將持續關注川普2.0，不過關稅政策較不會立刻反應於市場，需至下半年才會較為明朗。

國泰金控指出，AI趨勢帶動半導體與電子零組件產業需求，促進投資回升，然而全球貿易戰升溫，企業因關稅考量調整投資布局，可能影響經濟成長。此外，股市波動恐壓抑民間消費，使景氣承受壓力，因此維持2025年台灣經濟成長率預測值2.8%不變，預測區間下界值微幅上修至1.8% (原1.6%)。

國泰金控分析，研判2025年第二季台灣經濟氣候將維持陰天，機率達70%以上，上半年受AI需求與短期搶出口效應支撐，經濟動能穩定，但下半年全球貿易戰對投資與消費的負面影響可能顯現，景氣面臨放緩風險。

國泰金控預估，台灣央行上半年將維持利率不變，Q2金融情勢將持續趨向寬鬆，由於近期美國因川普關稅與裁員政策，金融情勢指數自高點回落，轉緊壓力上升，不過國內景氣與通膨相對穩定，央行可能暫緩調整政策。

展望第二季，國泰金控認為，市場持續關注川普2.0進展，金融市場波動性高，但資金面仍充沛，金融情勢指數將維持在「趨向寬鬆」區間內。

國泰金控分析，影響2025年台灣經濟成長的關鍵因素包括：

1.川普關稅政策導致全球貿易戰風險升溫，影響全球需求前景。

2.Fed降息時點延後及降幅縮小，壓抑全球投資與消費需求。

3.中國政策刺激、消費信心及房市動向是否能支撐復甦動能仍待觀察。

4.台灣央行限貸令可能衝擊房市動能，若房貸利率上升，可能進一步壓抑內需。

5.AI與機器人應用推動科技業投資及產業升級轉型。

整體而言，國泰金控認為，雖有AI帶動產業發展，但全球貿易戰與利率政策變數，將成為影響台灣經濟成長的關鍵挑戰。

台灣央行19日召開今年最後一次會議，市場估計利率繼續按兵不動，且不會有八波打炒房動作。本報資料照片
台灣央行19日召開今年最後一次會議，市場估計利率繼續按兵不動，且不會有八波打炒房動作。本報資料照片

國泰金控 貿易戰

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