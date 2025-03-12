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國泰台大：今年經濟成長率預測值2.8% 今年上半年央行利率按兵不動

經濟日報／ 記者陳美君／台北即時報導

國泰金控（2882）12日下午舉辦2025年第1季台灣「經濟氣候暨金融情勢」展望發表會，國泰台大產學合作計畫協同主持人徐士勛教授指出，儘管受惠AI持續發展帶動相關需求支撐景氣動能，全球景氣仍面臨貿易戰風險。國泰台大維持2025年台灣經濟成長率預測值2.8%，研判有80%的機率落在1.8%-3.6%，較原先預估值1.6%-3.6%微幅上修。

國泰台大評估，2025年第2季各月的台灣經濟氣候將維持「陰天」，機率將在70%以上。展望第2季，市場因持續關注「川普2.0」政策進展，金融市場波動性仍高，惟資金面依舊充沛，研判金融情勢指數將維持在「趨向寬鬆」區間內，預估今年上半年，台灣央行將維持利率不變，第2季金融情勢將持續在「趨向寬鬆」區間內。

徐士勛表示，國泰台大維持2025年經濟成長率預測值2.8%不變，主要是台灣受惠AI趨勢，半導體、電子零組件相關產業因需求量產，成長動能應可帶動投資持續復甦。然而，全球貿易戰風險升溫，廠商考量關稅而調整投資布局，企業投資或受影響，民間消費亦可能受股市波動而承壓。因前述正負因素相抵，因此，維持2025年台灣經濟成長率預測值2.8%不變，預測區間下界值微幅上修至1.8%（原1.6%）。

研判第2季經濟氣候維持「陰天」，出現機率皆達70%以上：同前揭AI趨勢帶動產業發展，搭配短期搶出口效應支撐，使今年上半年的台灣經濟成長動能穩定。當進入下半年，全球貿易戰對投資與消費之負面影響可能逐步顯現，景氣面臨放緩風險。國泰台大研判：第2季台灣經濟氣候將維持象徵景氣轉弱之「陰」，機率將在70%以上。

國泰台大認為，影響2025年台灣經濟成長的主要因素有五，包括：第一，川普關稅政策導致全球貿易戰風險升溫，影響全球需求前景；第二，Fed降息時點延後及降幅縮小，壓抑全球投資及消費需求；第三，中國政策刺激、消費信心及房市動向，是否能支撐復甦動能仍待觀察；第四，央行限貸令可能衝擊房市動能，若房貸利率走升，可能進一步壓抑國內需求；以及第五，AI以及機器人應用帶動科技業投資及產業升級轉型。

台大 國泰金控

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