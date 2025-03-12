關稅只是政策目標手段 回歸基本面擁抱績優企業為上

加拿大安大略省政府決定對出口至美國的電力加徵25%稅收。美國總統川普昨日反制，將從加拿大進入美國的所有鋼鐵和鋁的關稅水平達到50%。然而消息出爐後不久，加拿大退讓取消了電力附加費的開徵，因此美國也在美東時間下午4點多宣布，恢復成25%鋼鐵和鋁關稅，將於同日午夜開始實施。

富邦投信投資策略師徐翊達分析，由美加兩國的關稅交鋒可以看出，這是場膽小鬼遊戲，在美國市場的消費力無可替代下，只要川普抱定了不惜衰退的決心的話，其他國家很難堅持貿易戰，多半還是得與美國協商出一個結果。加拿大如此，烏克蘭也一樣。但同時也證明了關稅不是目的，就是達成政策目標的一種手段。因此在川普達到他的目標之前，政策對市場的干擾將很難避免或被忽視。

因此，徐翊達認為，投資人必須回歸投資的基本面，抱緊績優的企業，因為無論政策走向何方，好的企業帶領投資人度過震盪的能力是更強的。現在市場的修正更多來自本益比的下降，而非基本面中對於今明年獲利數字的擔憂。儘管衰退預期甚囂塵上，但從消費者消費與企業資本支出來看，一切仍在按照原本的軌跡運行。

徐翊達進一步分析，關稅政策影響了廠商進貨與庫存的周期，但如同疫情下供應鏈的震盪，隨著時間經過，始終會重新找到平衡。在AI產業趨勢不變，現在又疊加歐洲擴大國防支出、烏克蘭可能停火重建下，經濟發展甚至將更甚去年僅有AI半導體產業一枝獨秀的情況。

徐翊達也建議投資人，在股價下跌期間，正是開始買進績優龍頭企業的最好時機，如買進台灣前50大的富邦台50（006208）就是最簡單的方式，準備迎接大重建時代的紅利。

另外，有理財達人也觀察到，與006208追蹤同一指數的0050，1月0050還沒調降費用率時，006208約贏1bps（0.01%），2月整月在0050費用率調降下，006208年初至今卻仍然贏了3bps（0.03%），顯見單純降費用，0050可能還不足以勝過006208。

目前來說，理財達人認為006208仍然更貼近指數，是投資人獲取台灣50指數報酬較好的標的，在目前股市回調鄰近年線之際，如果投資人想要逢低買進撿便宜，建議006208可以作為優先選擇。