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第三屆淨零城市展18日登場 首辦國際商機媒合大會

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導

第三屆「2050淨零城市展（Net Zero City Expo）」將於3月18至21日在台北南港展覽館2館盛大舉行。值得注意的是，本次展會將首次辦理國際商機媒合大會，為國際買家與供應商搭建跨國、跨產業的合作平台，有效開創更多商業機會，助力企業探索並實現具潛力的合作方案。

國發會表示，今年初政府提出台灣國家自定貢獻（NDC）的Beta版目標，將2030年第三期溫室氣體階段管制目標提升到相較2005年減量28±2%。為達成這項目標，將投入超過1兆元的政府預算，透過推動20項減碳旗艦行動計畫，可望創造5兆元以上的民間投資，希望可藉由此次展會邀集國外企業參與，分享台灣綠色商機。

國發會表示，今年展會由行政院國家永續發展委員會指導，國發會與台北市電腦公會合作共同舉辦，今年淨零城市展主題為「數位與綠色雙軸轉型」，國發會攜手內政部、經濟部、環境部、交通部、國家科學及技術委員會等部會設立「淨零願景館」，扣合國家希望工程與淨零轉型五大策略，展示各部會淨零轉型最新成果，呈現台灣淨零轉型藍圖；並辦理「淨零城市國際峰會」，討論能源管理、AI賦能及氣候調適等永續城市議題，分享台灣減碳經驗，促進國際合作與交流。

國發會副主委高仙桂指出，第三屆淨零城市展參與的國際城市、來訪人數及參展廠商數都創下歷屆新高，顯示各國對於氣候變遷議題的高度重視。透過這場盛會，不僅讓國人及全世界看到台灣在AI科技的硬實力，還展現國內在數位及淨零解決方案的軟實力，並藉由國際合作及交流，掌握全球數位與淨零轉型的龐大商機。

國發會還提到，本次展會吸引12個縣市參加，展示各地在AI創新解決方案與其在淨零排放應用的成果，透過與國際城市經驗交流，提升台灣淨零量能。

AI 國發會 減碳

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