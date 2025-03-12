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五大反感面試問題出爐 女性隱私、家庭背景是地雷

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導
最反感的面試問題以「女性隱私」與「家庭背景」居多。圖／面試趣提供
最反感的面試問題以「女性隱私」與「家庭背景」居多。圖／面試趣提供

面試是企業篩選人才的重要關卡，但不當提問卻可能引發爭議。面試心得分享平台《面試趣》調查顯示，求職者在面試時最反感的五大問題依序為：「結婚了嗎？」、「未來會考慮生小孩嗎？」、「有男朋友嗎？」、「你爸媽是做什麼工作的？」以及「目前住自己的房子還是租的？」

調查顯示，許多女性求職者反應，面試時常被問及前三名問題，涉及個人隱私，並有性別歧視的意涵。在台灣性別意識抬頭的今日，這些老古板的提問不僅可能觸犯《就業服務法》，更突顯職場的性別不平等現象，從面試時就已經顯現。

父母的工作、薪水、婚姻狀態，住家類型、租金等提問，恐怕構成階級歧視，許多求職者感到不被尊重，分別位居第四、五名。有求職者認為，面試官可能是想藉此評估求職者的經濟狀況，判斷是否急需工作，故意以最低薪資錄取。

《面試趣》指出，早在十年前，就有人資專家與律師提醒企業，應避免在面試時詢問與職務無關的私人問題。然而，類似爭議至今仍層出不窮。勞動部統計也顯示，近年被檢舉就業歧視的案件數並未減少，顯示台灣職場的就業歧視有待改善。

《面試趣》呼籲，企業應檢視面試流程，避免詢問與專業能力無關的私人問題。求職者若遇到不當提問，也有權拒絕回答，並向相關單位檢舉，共同維護公平的就業環境。

求職 面試

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