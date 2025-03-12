鐳洋科技登國際衛星舞台 前進英美雙展秀衛星技術

鐳洋科技（6980）登國際衛星舞台，今年3月同時參展英國與美國兩場重量級衛星展覽，在英國倫敦舉行的「Space-Comm Expo」，以及美國舉行的「Satellite 2025」，向英美兩大市場展示其在低軌衛星通訊技術的領先實力。

鐳洋表示，隨著全球低軌衛星市場快速成長，衛星通訊已成為未來關鍵基礎設施之一。鐳洋積極參與國際級展會，持續深化合作夥伴關係、拓展全球市場，加速低軌衛星應用的商業化。

英國倫敦「Space-Comm Expo」，是英國最大的太空產業交流平台，匯聚全球領袖，探索太空技術的商業化應用，鐳洋首次參加。而「Satellite 2025」則在美國華盛頓登場，是全球最大規模衛星展，鐳洋第五年參展。

鐳洋指出，展示自主研發的天線模組，產品應用範圍涵蓋從地面通訊延伸到太空。主要包括最新推出的Ka系列地面接收站Tx/Rx混合相控陣列模組、第二代可擴充Tx/Rx混合相控陣列模組，適用於5G非地面網路(NTN)系統、衛星多軌道應用（Multi-Orbit）、星間通訊（ISL），以及執行立方衛星下行任務的各種天線（TT&C & Datalink）。

透過不同的設計架構，鐳洋表示，實現整合相控陣列天線、升降頻功能、天線控制單元與快速波束指向演算法，顯著提升衛星通訊效能，實現更穩定且高效的傳輸品質。

鐳洋今年以來營運表現亮眼，1月營收達2,740萬元，年增58.89%，2月營收1,954萬元，年增16.36%。

鐳洋表示，在全球市場拓展與技術創新驅動下，營運動能穩健提升，為未來成長奠定堅實基礎。

根據市場預測，全球衛星通訊市場將於2030年達1,129億美元，並在2024至2030年間保持年複合成長率（CAGR）13.0%。隨著對高效能通訊技術需求的增長，衛星應用範圍已擴展至海事、航太、國防、政府、運輸、物流及媒體等領域，且低軌衛星網路、5G整合、導航系統升級與地球觀測技術的發展，將加速產業成長。在政府與企業的積極投入下，衛星通訊技術的商業化與普及化將為全球通訊基礎設施帶來重大變革。

面對射頻與衛星產業的快速發展，鐳洋表示，積極擴展全球市場，於2024年與新加坡新創衛星技術公司合資成立衛星公司，致力於衛星ODM及OEM服務，推動創新技術。透過與國際夥伴的緊密合作，鐳洋的業務範圍已遍及歐盟、美國、東南亞等數十個國家，持續強化全球競爭力，搶占全球衛星通訊市場先機，持續賦能無線，探索無限。