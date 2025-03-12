台灣掀起棒球狂熱 9成民眾會在球場消費人均逾1500元

世界12強棒球賽台灣熱血奪冠，讓台灣棒球熱潮催至高點，更推動「棒球經濟」商機。東方線上調查發現，關注世界棒球12強賽民眾高達85%，在國際賽事帶動下，本土中職賽事關注度成長2倍，進場觀看的消費者成長率達18%；90%消費者看球賽時會在球場消費餐點、飲料與服飾周邊等，每人平均花費1,545元。

根據東方線上調查結果發現，74%的消費者過去兩年持續關注棒球賽，近兩年的相關比賽中，以去年年末的世界棒球12強賽獲得關注的比例最高，高達85%；而世界棒球經典賽則為51%，中華職棒為39%，顯示消費者對國際賽更為關注，尤其12強賽的關注度幾乎是職業比賽的兩倍。

面對今年三月底即將開打的中華職棒賽季，79%表示會將會關注，相較於過去兩年比例提高兩倍，顯示受去年世界十二強賽的熱潮影響，讓民眾對職棒賽事關注大幅提高。60%表示會透過「電視/網路觀看即時轉播」，超過四成選擇「網路觀看精華片段」(46%) 與「新聞精華片段觀看」(42%)，另有11%願意「購票並親臨現場觀看」。東方線上進一步針對本次研究數據解析，推估會購票入場觀看職業球賽的人數規模成長達18%(115萬成長至136萬)，而新進球迷(2023~2024年僅關注國際賽事者)中，13%表示有意到場支持2025年中華職業賽事。

除了購買門票的支出，進場觀賽的消費者中，高達90%都會在球場內有額外消費，平均消費金額為1,545元，甚至有一成的消費達3,000元以上。其中以「餐點飲料」(76%)居冠，其次為「服飾類」(58%)與「紀念棒球等運動球具」(34%)。

而吸引消費者購票進場看球賽的原因，主要在於「現場氣氛比較好/熱絡」(58%)、「和親友一起前往觀賞、聚會」(47%)以及「喜歡/支持賽事」(58%)。39%與35%的消費者則是出於對隊伍或特定球員或教練的支持，也有27%表示自己是特別到現場觀看啦啦隊表演。

受到注目的球員也延伸出代言商品或服務的行銷模式，至於球員代言是否會提高購買意願？根據東方線上調查數據顯示，72%消費者持正面態度，尤其是30代與40代消費者的正向百分比高達76%與77%。相較之下50代與60代的態度趨於保守，尤其60代表示「不會」或「完全不會」的占比突破兩成(23%)。關於球員的代言品項，以「保健食品」(43%)、「服飾類」(41%)與「飲料類」(33%)是整體消費者最認可的品類。

東方線上表示，台灣棒球市場在近兩年呈現大幅增長，尤其世界十二強賽的熱度最高，明顯帶動消費者對於今年中華職棒賽事的關注。顯示品牌在行銷時可利用國際賽事熱潮來推動相關商品與服務，並透過不同賽事曝光度，來精準觸及各年齡層的球迷。球場現場氛圍是吸引消費者親臨現場的關鍵，而球場的飲食與周邊商品商機龐大，業者可進一步強化餐飲選擇與周邊商品開發，提升球迷的消費體驗，進而增加額外收益。