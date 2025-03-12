全球第二季就業展望調查 台灣39%企業因科技驅動擴大招聘居41國之冠

萬寶盛華集團（ManpowerGroup ）發表全球就業展望調查，台灣今年第2季就業展望20%，台灣39%企業因科技驅動擴大招聘，招聘比率位居全球41國之冠。九大行業中有五個行業的工作機會較前一季增加。其中，能源和公用事業增加120%，資訊科技業增幅27%、金融保險及不動產業19%三大行業招聘計畫增幅最大。

〈ManpowerGroup全球就業展望調查〉（ManpowerGroup Employment Outlook Survey，簡稱 MEOS）調查台灣630位雇主，以了解企業於2025年4至6月間的聘僱狀況，結果顯示37%預計增加人力，18%減少人力，43%維持不變。將增加與減少的人力相抵之後，得出就業展望淨值為+19%，排除季節因素後則為+20%。九大行業相較，以能源和公用事業+54%最高，金融保險及不動產業+50%居次，資訊科技業+38%第三。

萬寶華台灣專業人才事業預備合夥人王大為指出，能源與公用事業領域隨著人工智慧及綠能需求的推動，尤其是在綠電管理、雲端運算及AI應用等技術領域，專業人才的需求顯著增加。企業積極招聘具備相關技能的人才，以應對能源轉型及市場需求。

金融保險與不動產業則受數位轉型與政府政策的影響，對數據分析、人工智慧等數位科技人才的需求穩步增長。資訊科技業方面，隨著AI與數位轉型加速，雲端技術、大數據分析廣泛應用於醫療、通訊、金融等領域，將持續推動產業創新與升級。

最值得注意的是，報告顯示台灣有39%的企業雇主因科技驅動的發展計畫擴大招聘，這一比率在全球41個國家中名列第一，顯示出台灣企業對科技發展的高度重視，並積極吸引專業人才支持業務創新與擴展。

能源與公用事業就業展望淨值為+54%，較上季增長102%。王大為分析，隨著人工智慧技術的進步，企業對電力的需求持續增加，特別是高科技產業與製造業對穩定且可持續能源的需求日益迫切。特別在綠電管理、雲端運算、軟體開發等領域。此外，全球對環境、社會與公司治理(ESG）標準的要求提升，企業須積極減少碳排放，以符合國際規範，對於專業人才的需求集中於雲端運算、資料分析與AI應用等工程師，以支持能源管理平台的技術能力提升與運營效率。

金融保險與不動產業的就業展望淨值為+50%，較上季成長19%。王大為指出，產險市場受到網路投保便捷性及金管會政策放寬和旅平險需求增長的推動，加速市場的回穩發展，知名壽險產業預計今年將大舉招募五千名以上的專業人才。另因數位轉型及政府推動青年返鄉等政策，部分雇主也針對均衡發展舉辦「區域型聯合招募」，其中主要招募重點為數據分析、人工智慧等數位科技人才。

資訊科技業的就業展望淨值達+38%，較上季大幅成長27%。隨著數位轉型加速，產業透過雲端技術、大數據分析與人工智慧的應用，推動醫療、通訊、金融與製造等多個領域的創新與升級。在醫療領域，透過數位化病歷與遠程醫療，整合基層診所的軟硬體系統，優化診療流程，提升就醫體驗。在通訊領域則積極布局生成式AI，應用於智能客服、AI Agent、自動化協作及資安防護等領域，強化產業競爭力，台灣正站在數位轉型發展的起點。