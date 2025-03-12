畢業生搶工作78.2%新鮮人已提前求職 Z世代期望薪資37745元

1111人力銀行進行「2025新鮮人求職意向」調查發現，隨著畢業季逼近，準備踏入職場的新鮮人比重明顯攀升。高達94%的應屆畢業生計畫直接投入就業市場，相較去年的76%，成長幅度達18個百分點。 Ｚ世代期望薪資37,745，較去年成長4.9%，這也意味企業若想搶得人才，勢必得在薪資條件上投入更多成本，才能吸引並留住新世代勞動力。

迎戰AI時代，瞬息萬變的職場環境，如何在短時間內找到最適合自己的工作，成為新鮮人與轉職族群最關心的課題，1111 人力銀行趁勢推出 AI 智能助手「AI 小精靈」， 24小時在線，重要訊息不會漏接並且結合智能客服問答，無論是職缺篩選、或是面試準備等求職相關問題，都可以透過和AI小精靈即時互動。

距離畢業僅剩三個多月，各大學校園徵才也開跑。1111人力銀行調查顯示，94%的應屆畢業生計畫直接投入就業市場，其中56% 傾向全職工作，9.7%則希望先從兼職累積經驗，顯示出年輕世代更積極的求職態度。進一步分析求職時間點，數據顯示，78.2%的新鮮人已經提前起跑，另有15.2% 則是選擇畢業後再投入職場。

房價、物價節節攀升，通膨陰影加深，使即將踏入職場的年輕世代倍感壓力。1111人力銀行調查顯示，高達 66.1% 的年輕人已感受到經濟壓力，這股不確定性進一步影響求職選擇。

1111人力銀行發言人曾仲葳指出，新鮮人提前布局，目標是搶占職場先機、在競爭激烈的市場中卡位。同時，這也反映出年輕世代對於職涯的不確定感，希望趁早進入職場，累積經驗、摸索職業方向，甚至可以分擔家庭經濟壓力。

根據1111人力銀行調查，有66.1% 的新鮮人已感受到經濟負擔。數據顯示，他們每月平均花費約13,015元，其中68.8%的人因房租與生活費感到吃緊，另外，有65.2%需分擔家計，48.2%必須提供孝親費，而32.3% 背負學貸。這些財務壓力，使得許多年輕人選擇提早進入職場，積極求職不僅為了理想，更是受現實需求驅使。而隨著房價與物價持續攀升，新鮮人對薪資的期待同步提高。調查顯示，今年新鮮人的期望薪資來到37,745元，較去年的35,972元成長4.9%，創下六年來新高。

在經濟壓力與市場競爭的雙重夾擊下，薪資確實成為決策的關鍵因素。調查顯示，86.8%的新鮮人在選擇第一份正職工作時，最在意的條件就是「薪資報酬」，顯示經濟負擔對求職選擇有著直接影響。其次，64.5% 關注「工作地點」，希望兼顧通勤便利與生活起居；51.3% 則將「工作時間」列為重要考量，反映年輕世代對於工時與生活品質的權衡。