快訊

明起防雷雨！下周一乾冷挑戰寒流 急凍4天恐下探5度

川普不報復了！加拿大暫緩對美電力附加費 美國喊卡鋼鋁50%關稅

Uber終止收購台灣Foodpanda 還要付2.5億美元分手費

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
Uber 併購台灣Foodpanda不成，需支付約2.5億美元的解約費給 Delivery Hero。路透
Uber 併購台灣Foodpanda不成，需支付約2.5億美元的解約費給 Delivery Hero。路透

Uber 已正式終止收購Delivery Hero 在台灣Foodpanda業務的交易，台灣公平會去年12月已否決此案。

Delivery Hero周二在新聞稿中指出，Uber需支付約2.5億美元的解約費。Uber發言人向彭博發布的聲明重申，對公平會裁決感到失望，但予以尊重，不會上訴。

受此消息影響，Uber股價收盤下挫3.3%。

Uber發言人表示， 「我們仍然致力於台灣市場，將持續以創新且具競爭力的方式服務當地消費者、商家和外送合作夥伴。」

Uber原計劃以全現金方式完成這筆交易，價碼高達9.5億美元，並於2025年上半年完成交易，若順利成交，原本會是台灣除半導體業外規模最大的併購案。

Delivery Hero在新聞稿中強調，台灣仍是該公司長期策略的一環。

隨著全球線上外送市場成長放緩，加劇業內整併。倫敦Deliveroo周一才宣布，因銷售疲軟，加上Foodpanda和美團旗下Keeta的競爭加劇，將結束香港業務。Prosus 在在2月同意以41億歐元（約45億美元）收購Just Eat Takeaway.com。幾個月前，Wonder Group也收購Just Eat旗下在美國的Grubhub。

Uber 半導體 外送

延伸閱讀

大罷工！ 8千輛計程車上街抗議Uber、封鎖道路圓環 市區交通陷停擺

涉王大陸教唆揍Uber司機 四海幫海英堂主小阿俊遭檢聲押

王大陸涉教唆毆打Uber司機 1凶嫌竟是軍人…警直衝成功嶺逮人

王大陸涉教唆毆打Uber司機 傳四海幫堂主「小阿俊」完事收3萬6紅包

相關新聞

反傾銷 財部調查陸鋼品、啤酒

在美國對進口鋼鋁製品加徵百分之廿五關稅今天中午生效前夕，我財政部關務署昨天宣布，將對中國大陸產製進口的特定熱軋扁軋鋼品和...

我對陸反傾銷調查 學者：向美表態

美國總統川普上任後揮舞關稅大刀引發貿易戰的陰霾揮之不去，財政部昨天一口氣宣布對中國大陸進口熱軋扁軋鋼品和啤酒啟動反傾銷調...

藍委：撥補台電 電價仍漲

行政院長卓榮泰昨赴立院針對總預算覆議案報告表示，刪除撥補台電一千億元將迫使台電面臨調漲電價的壓力。國民黨立院黨團書記長王...

台電：日法都撥補 學者：購電致虧損

台電累積虧損四二二九億元，向立法院爭取千億元補貼，國民黨昨舉行記者會質疑台電虧損是能源政策所致，台電回應是俄烏戰爭導致國...

Uber終止收購台灣Foodpanda 還要付2.5億美元分手費

Uber 已正式終止收購Delivery Hero 在台灣Foodpanda業務的交易，台灣公平會去年12月已否決此案。

電價又要漲？ 卓揆：言之過早

電價「漲」聲響，行政院長卓榮泰昨（11）日表示，調漲電價是由電價審議委員會決定，現在還言之過早，他強調，現正努力爭取撥補...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。