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我對陸反傾銷調查 學者：向美表態

聯合報／ 記者陳儷方陳素玲／台北報導

美國總統川普上任後揮舞關稅大刀引發貿易戰的陰霾揮之不去，財政部昨天一口氣宣布對中國大陸進口熱軋扁軋鋼品和啤酒啟動反傾銷調查，中經院第一研究所助理研究員王國臣指出，台灣近年政策是逐步降低對大陸的依賴，如今透過對大陸進口產品的反傾銷調查，一方面是對美國的表態，另一方面則是阻止大陸將產能過剩產品低價傾銷到台灣，損及台灣廠商利益，這也是一種民主聯盟的型態。

財政部關務署統計，目前被我國課徵反傾銷稅的產品有十種，其中八項產品都和大陸有關，包括平面印刷用版材、特定鋁箔、不銹鋼冷軋鋼品（三百系）、毛巾、卜特蘭水泥及其熟料、特定鍍鋅與鋅合金扁軋鋼品、碳鋼鋼板以及過氧化苯甲醯。

王國臣說，近年來兩岸關係日趨緊縮，各部會也陸續有動作，教育部二月廿日宣布禁止國內大學與隸屬於中國統戰部的三所學校合作或交流，之後再禁止國內大學與大陸七所大學交流；兩岸觀光也卡關於陸委會堅持官方溝通。財政部此時啟動反傾銷稅調查，明顯看出大環境氛圍針對大陸而來。

王國臣表示，最近一、兩年大陸鋼材有明顯傾銷台灣的情形，加徵反傾銷稅有助於減少大陸進口至台灣的數量。大陸啤酒也有大量進口台灣的情形，通路架上常見自大陸進口的啤酒。

中經院區域發展中心主任劉大年則說，反傾銷是很常見的貿易壁壘手段，主要是保護各國產業權益，只要有業者提出，政府就得受理啟動，只是能否成立還未必。財政部啟動後，要由經濟部貿易署進行損害調查，並計算傾銷差額後，才能認定是否成立。

至於台灣此時啟動對大陸產品反傾銷調查，是否與美國加徵鋼鋁關稅有關？劉大年說，當全世界面對以美國為主的貿易保護主義，貿易障礙愈來愈高，而大陸又是產能過剩，各國的確會擔心產品賣到美國以外國家，因此未來各國運用反傾銷調查手段一定會更頻繁。針對大陸是否可能對我展開貿易報復？劉大年表示有可能，但很難找到證據是針對反傾銷調查採取的行動。

反傾銷稅 美國 財政部

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