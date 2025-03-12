台電：日法都撥補 學者：購電致虧損

台電累積虧損四二二九億元，向立法院爭取千億元補貼，國民黨昨舉行記者會質疑台電虧損是能源政策所致，台電回應是俄烏戰爭導致國際燃料價格大漲，與能源政策無關，但學者說，如果真是國際燃料價格導致虧損，去年就不該有四一一億元虧損。

台電指出，許多國家藉由財政預算補助，減輕用戶負擔。例如，二○二二年至二○二四年間，日本補貼約台幣五五○○億元，法國則補貼約台幣七千億元，因應燃料漲勢，世界各國都將財政補助視為減緩燃料價格飆升衝擊的重要配套作法。此外，俄烏戰爭影響燃料價格是全球性現象，多數國家皆多次大幅調漲電價，與能源政策並無關係。

清大工程與系統科學系特聘教授葉宗洸表示，在國際燃料價格回落後，造成台電虧損的另個原因被凸顯出來，問題出在台電購入電力價格遠高於台電自發電力價格。他說，去年台電購買光電及風電額外支出費用高達三四○億元，購入火力發電及風光電力額外支出超過六百億元，高價向民間業者買電是台電去年虧損四一一億的原因。

針對國民黨擬為核電廠延役解套修法，台電表示，核能使用的三大前提需建立在「安全」、「核廢料得以處理」及「社會有共識」，但在核廢處置的推動過程，台電已屢遭反對。

台電表示，光是核一、核二乾貯設施就與新北市府溝通十年，甚至造成核二廠一號機因燃料池滿、用核燃料無處可去而提早停機，核一也因為新北市府要求興建室內乾貯，而拆除緊急發電機以騰出土地；高階核廢料最終處置場也面臨選址無法源、做地質調查就遭抗爭的窘境；低階核廢料最終處置場因地方政府拒絕協助辦理公投，無法推動。這些問題無論核能延役與否都需面對，且延役的主張更應該務實面對核廢處理的困境。