藍委：撥補台電 電價仍漲

行政院長卓榮泰昨赴立院針對總預算覆議案報告表示，刪除撥補台電一千億元將迫使台電面臨調漲電價的壓力。國民黨立院黨團書記長王鴻薇質疑，過去三年已四度調漲電價，漲幅高達百分之四十二，其中兩年國庫撥補台電三千億元，憑什麼台灣人民要因民進黨錯誤的能源政策，一隻牛被剝二層皮？

王鴻薇要求，賴政府應立即改變錯誤的能源政策。她說，不管政府是否撥補預算，台電依舊會漲電價，看看過去三年，總共調整四次電價，完全沒在手軟；為何電價一直居高不下，節節攀升？不是政府沒有彌補台電虧損，追根究柢在於民進黨政府錯誤的能源政策，這就是台電虧損的真正原因。

王鴻薇指出，台電不斷虧損，不斷從國庫搬錢彌補，卻看到「綠友友」的光電業者股價不斷飆漲，雲豹能源從二○二○年每股ＥＰＳ二點五四元到去年八點九八元，股東賺飽飽，台電慘兮兮，台電卻一直要求國庫撥補，難道是間接資助民進黨關係良好的「綠友友」們嗎？

王鴻薇表示，國民黨團主張「立刻改變錯誤的能源政策」，不是一直從國庫掏錢、剝人民的皮；放眼國際，「非核」已經讓台灣變成「一個人的武林」，在歐洲除德國外，全部放棄非核計畫；鄰近跟台灣都有競爭關係的中、日、韓和東南亞，均積極發展核電或延役核電，此時此刻，台灣不該懸崖勒馬嗎？

國民黨立委黃健豪直指台電虧損根本就是無底洞，最根本解決的方式在於能源結構配比，但民進黨政府不斷以情勒方式從國庫搬錢撥補台電，能源配比結構不改，撥補再多的錢，台電還是會持續虧損下去。

卓榮泰在回答民進黨立委林岱樺質詢時說，現在討論電價議題言之過早，還是希望順利撥補一千億元，如果事與願違，首先會要求台電公司從行政效率、成本管控進行有效處理。他也強調，經濟部也將與台電研究，能夠不調漲電價當然是最好，但撐不下去就要靠舉債或漲價，漲價需經過電價審議委員會。

林岱樺質疑，全國民生戶數沒有增加，如果政府漲民生用電、不漲工業用電，恐怕反而會劫貧濟富。經濟部長郭智輝表示，所謂台電要漲電價，傳聞不知從何而來，況且電價須經審議委員會，並非台電公司自行決定，如果能夠順利撥補台電一千億元，「可以少借一點錢、少付一點利息。」