對大陸熱軋鋼鐵反傾銷案調查 業界：導正市場秩序

政府對中國大陸熱軋鋼鐵反傾銷案立案調查，中鋼（2002）董事長黃建智昨（11）日表示，台灣鋼市出現許多不合理量價關係，主要來自中國大陸，政府立案後，未來可能進一步課徵反傾銷稅率，希望能讓市場正面發展。

身兼台灣鋼鐵公會理事長的黃建智說，除了大陸熱軋鋼品外，目前也掌握到一些非來自大陸的鋼材進口台灣，同樣有不公平競爭的現象，其中主要包括泛冷軋產品等，出現價量明顯悖離情形，會依同樣模式處理，以全面導正國內鋼鐵交易秩序。

據了解，中鋼已針對來自南韓浦項的電磁鋼片收集證據，其進口台灣數量暴增數倍、價格又不合理偏低，將成為鋼界下一個反傾銷目標。

黃建智指出，鋼界對特定來源國的特定鋼材提出傾銷控訴，是非常科學、嚴謹的過程，根據市場交易實務產生的數量與價格公平客觀分析，發現有傾銷事實，全部透過數據呈現，從提出後經歷一次、二次補件，將證據澄清得更明確，供政府決策參考。

法人分析指出，對大陸熱軋反傾銷立案，對中鋼是好消息，至少不必再用最低價格跟大陸貨拚搏廝殺。後面有些程序要走，由於包括越南、印度對大陸鋼材反傾銷稅率普遍落在20%甚至30%起跳，這些數據可以做為參考。

上市鋼廠主管說，中鋼去年10月針對大陸熱軋提傾銷控訴後，自大陸進口熱軋鋼捲就快速減少，因為擔心被課徵臨時反傾銷稅。國際鋼鐵貿易自由化，大陸的熱軋難以進口台灣，可能助長南韓等其他國家鋼材叩關，不得不慎。

中鋼專家表示，大陸鋼鐵能低價出口，主要後盾來自國家補貼及政策支持，導致大陸鋼價是全球最便宜。相對日、韓產業條件與台灣相似，不會出現太離譜補貼，國內能有效因應，「不怕日韓、只怕大陸」。