十類產品課徵反傾銷稅 已課稅案件 陸貨占八成

財政部昨（11）日對中國大陸特定熱軋鋼品展開反傾銷調查，引發市場關注。

根據財政部官網，台灣目前共對十類產品課徵反傾銷稅，其中就有高達八類產品涉案國家包含中國大陸，等於有八成課徵反傾銷稅案件都涉及大陸。

回顧川普1.0時代，台灣也曾於2018年起對大陸五項鋼品進行反補貼、反傾銷「雙反調查」，當時是為具體回應美國對大陸低價鋼品繞道台灣輸美疑慮，也是台灣首度祭出雙反調查。調查結果於2019年出爐，結論是暫不課徵，但五年內可研議，而五年大限已於去年截止，並未額外再加稅。

財政部昨日宣布對大陸特定熱軋扁軋鋼品、麥芽釀造啤酒展開反傾銷稅調查後，外界關注未來是否有更多案件。