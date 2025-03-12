財部對陸鋼祭反傾銷調查 避免「豬飼料比鋼價貴」亂象

就在美國對鋼鋁課徵關稅前夕，財政部昨（11）日公告對中國大陸特定熱軋扁軋鋼品展開反傾銷調查，將送經濟部評估產業損害。按正常調查程序約需耗時七至八個月甚至一年，才能最終確認是否對涉案貨品課徵反傾銷稅。

美國對鋼鋁課徵關稅，擬於當地時間3月12日上路。財政部此時對特定陸製鋼品出手，引發外界聯想，是否有向美國示好之意。不過財政部官員強調，此案是中鋼、中龍鋼鐵去年所提，財政部依照程序審查後成案，時間點只是巧合。

根據財政部公開的中鋼申請書，中國大陸涉案貨物出現「豬飼料比鋼價貴」、「熱軋價格被豆粕售價超越」的異常現象，強大的價格破壞作用，國產品市場價格受其引領，業者即使價格一降再降，仍難以抗衡，銷貨量大幅滑落。

台灣對中國大陸反傾銷調查情形

據指出，此案涉案貨物如熱軋鋼捲，是建築和基礎設施重要原料，也被廣泛應用於汽車製造業，主要用於汽車車身、底盤和零部件等。

財政部統計涉案熱軋鋼品，2024年上半年大陸在台市占率，較2023年整整增加296%；公開資料也顯示，根據推算，2023年第3季至2024年第2季，涉案貨品的中國大陸傾銷差率為23.59%。傾銷差率在未來調查過程中仍可能變動。

財政部對陸製鋼品祭出反傾銷調查，受到市場高度關注。事實上，經濟部日前在回應美國對鋼鋁課徵關稅議題時，就曾與鋼鐵業者座談，當時業者認為美國關稅衝擊不大，但真正關切的是大陸低價傾銷問題，當時經濟部也特別提及，中鋼已提出反傾銷調查，財政部昨日正式公告。

除了熱軋鋼品外，財政部昨日同步對陸製麥芽釀造啤酒展開反傾銷調查，傾銷差率為59.93%。

根據反傾銷案件處理流程，經濟部在收到財政部通知隔日起40日內，完成初步產業損害調查，再送回財政部關稅稅率小組進行傾銷認定，並於70日完成，初判認定有傾銷時，會決定是否課徵「臨時」反傾銷稅。接下來還要再進行產損終判、傾銷終判，最終才會決定是否正式課徵反傾銷稅。前後約需七、八個月，甚至一年。

關務署指出，特定熱軋扁軋鋼品為熱軋之非合金鋼及其他合金鋼，未進一步加工且未經軋壓凸紋的扁軋鋼品，利害關係人如希望就涉案貨物範圍或公告內容表示意見或提供資料，可在公告日起20日內將書面資料提供關務署。



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