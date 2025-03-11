財政部對陸產品啟動反傾銷調查 學者：小心陸報復

全球貿易戰進入關稅戰及反傾銷戰，我國財政部今天也宣布，同時對中國大陸產製的啤酒及進口特定熱軋扁軋鋼品啟動反傾銷調查，由於美國也宣布將所有進口鋼鋁加徵25%關稅，學者推測，我方可能也擔心萬一中國大陸鋼鋁無法銷到美國，可能低價賣往包括台灣在內國家；惟此舉可能傷害兩岸關係，一旦中國大陸認為此舉不友善，對我方祭出貿易報復，取消ECFA讓利，我方可能因小失大。

中央大學經濟系教授吳大任表示，美國打算對進口鋼鋁課徵25%關稅，希望優先採用本土生產的鋼鋁製材，等於美國市場顯著下降，中國大陸、日本及南韓等國都會受影響，這些國家就得找新的出路，因此此時財政部也宣布對進口特定熱軋扁軋鋼品啟動反傾銷調查，也可能擔心中國大陸被課高關稅之後，低價銷往台灣。

吳大任表示，中國大陸鋼鐵產業規模大，但這幾年大陸房地產低迷，鋼鐵需求低，但大陸要維持產能利用率，還是會持續生產，台灣業者也會擔心中國大陸少了美國市場後，未來有可能用更低價格賣到台灣，向財政部提出反傾銷調查申請並不意外。

不過他擔心此舉可能會影響兩岸關係，如果被大陸解讀為極不友善，對台灣進行貿易報復，例如針對ECFA取消讓利，結果我方雖可在鋼鐵減少來自中國競爭壓力，但讓利部分被取消，影響進口到大陸產業，會不會因小失大，可能要考慮。

中華經濟研究院區域發展中心主任劉大年則表示，反傾銷是很常見的貿易壁壘手段，主要是保護各國產業權益，只要有業者提出，政府就得受理啟動，只是能否成立還未必。一般財政部啟動後，要由經濟部貿易署進行損害調查，並計算傾銷差額後，才能認定是否成立。

對於台灣此時啟動對大陸產品反傾銷調查，是否與美國加徵鋼鋁關稅有關？劉大年認為，外界可能會有一些聯想沒有錯，但是業者此時提出申請，應該是以過去半年或一年資料申請，當時川普還未上任，硬要扯到美中貿易戰可能有點牽強。

不過他也表示，可以預期的是，當全世界面對以美國為主的貿易保護主義，貿易障礙愈來愈高，而中國大陸又是產能過剩，各國的確會擔心產品賣到美國以外國家，因此未來各國運用反傾銷調查手段一定會更頻繁。

至於是否可能引發大陸貿易報復？劉大年表示有可能，但很難找到證據是針對反傾銷調查採取的報復。