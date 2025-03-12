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電價又要漲？ 卓揆：言之過早

經濟日報／ 記者余弦妙葉卉軒／台北報導

電價「漲」聲響，行政院長卓榮泰昨（11）日表示，調漲電價是由電價審議委員會決定，現在還言之過早，他強調，現正努力爭取撥補台電預算，若被迫調整電價，恐怕將造成民生物價上漲。

卓榮泰昨日表示，對於立院刪除撥補台電1,000億預算，將造成台電公司只能以舉債或再調漲電價因應。但台電公司因負債比超過九成，舉債空間有限，若最後被迫調整電價，恐怕將造成民生物價上漲，國人生活負擔加重，並且也將對我國產業競爭力造成不利影響。

經濟部將在3月下旬召開電價審議會，決定4月電價，經濟部長郭智輝昨日表示，主要是為了調節財務，台電負債已近5,000億元，也達到舉債上限，如果不趕快在財務上有所調整，未來舉債會很困難。台電也表示，戰爭衝擊全球電業，無關能源政策，日本、法國亦補貼5,500億元及7,000億元，盼立法院支持預算。

台電強調，已多次說明，俄烏戰爭導致國際燃料價格大漲是全球現象，國際電業皆受衝擊，全球多數國家皆多次大幅調漲電價，與能源政策無關，各國皆採取直接補貼或電價適度調整等多元措施因應。

台電強調，電業財務穩定與民眾用電權益、國家經濟發展密切相關，台電仍盼立院支持預算撥補。

台電 經濟發展 電價

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