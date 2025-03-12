卓揆：新能源技術與世界合作 政府以減碳為優先
美國在台協會（AIT）處長谷立言日前表示，美國可為台灣提供包含核能在內的可靠能源來源。行政院長卓榮泰昨（11）日表示，能源政策「減碳為優先，淨零為目標」，台灣正朝向穩定供電路上，未來如果有新能源技術，也願意與世界合作。
谷立言日前接受媒體專訪時表示，美國可為台灣提供包括核能在內的可靠能源來源，外界對於台灣核電政策的討論再起。
卓榮泰昨日赴立法院備詢，會前受訪時表示，台灣能源需要倚靠外在力量，包括LNG（液化天然氣），也需要許多外在能源供應。就台灣能源政策而言，目前正全力發展多元綠能，把國內既有燃煤機組，儘速轉換為燃氣機組，用以來降低各種碳排，目前政府新的想法及戰略，是以減碳為優先，淨零為目標。
至於核能議題，卓榮泰表示，傳統核能因現行《核子反應器設施管制法》規定，必須在今年5月17日，核三廠第2號機組將除役，政府也會在法律規定底下，進行必要程序。
不過卓榮泰也坦言，對於新核能技術，會期待台灣跟全世界各個先進技術擁有者或開發者主動對話、研究，甚至未來合作。政府採取態度是，不排除在核能安全跟社會有共識等條件下，且核廢料處理無後顧之憂前提下，再來思考下一步。
卓榮泰再次強調，因為台灣是重要產業鏈的供應國，且台灣有關鍵領先技術，政府也正朝穩定供電、充裕供電路上在走，未來若有新能源技術，當然願意與世界合作。
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