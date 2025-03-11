裕慶財報／去年每股純益14.3元 擬配發13元現金股利
裕慶-KY（6957）今（11）日公布去年合併財報，合併營收40.14億元，稅後淨利7.47億元，每股稅後純益14.3元；董事會通過每股擬配發13元現金股利，配發率達90.9%，以今天收盤價221元計算，現金殖利率5.88%。
裕慶去年第4季合併營收11.43億元，季增9.3%、年增101.8%，創歷年同期新高，每股稅後純益6.12元。累計全年合併營收40.14億元、年增3.8%，並改寫歷年同期次高。
裕慶表示，公司積極擴大客戶合作量體及新產品開發，以提高整體業務接單規模，並致力深化提供商用展示架業務客戶專業一條龍服務優勢，尤其去年第4季商用展示架ODM業務銷售年增188.4%，占整體營收比重提高至74.6%。
不僅如此，目前掌握商用展示架、電動床機構件兩大業務在手訂單出貨量體亦齊步成長，有助於創造今年第1季營運保持良好成長態勢，裕慶亦持續與主要客戶推進新產品開發專案，有望進一步堆疊未來業務接單規模。
裕慶今年前二月合併營收5.01億元、年增6.7%；法人指出，受惠美國客戶對於旗下商用展示架ODM業務訂單續旺，助力整體產能稼動率站穩一定水準之上。
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