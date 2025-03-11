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南亞財報／去年 EPS 0.42元 擬配現金0.7元 配發率166%

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

南亞（1303）11日召開董事會，通過去年財報和股利政策，去年每股純益0.42元，董事會通過首度動用未分配盈餘，決議擬配發現金每股0.7元，配發率166.6%，若以11日收盤價33.7元計算，現金殖利率為2%。

南亞日前公布今年2月合併營收220.8億元，月增7.9％、年增32.1%。2月營收成長動能主要是環氧樹脂歐洲訂單增加，再加上AI新模型陸續發表，伺服器等硬體需求攀升，助長ABF載板、銅箔基板、銅箔等電子材料產品銷售成長；而化工與塑膠加工產品也受到前月船期遞延、下游增加備貨、春節連假後下游開工等因素影響，營收比1月顯著增加。

針對今年後續展望，南亞認為，受惠電子材料營運改善 、 乙二醇產品產銷量提高， 加上美國聚酯產品 下游增加在地採購，預期3月營收將較2月成長，包括電子材料隨著 AI 應用需求增溫，帶動高階材料銷售成長；乙二醇也因下游需求提升，台灣及德州廠產銷量增加，聚酯產品因美國加徵關稅政策，有利於 當地採購 訂單增加 。但第1季因工作天數少，營收將較去年第4季減少，第2季營收將較第1季增加。

南亞 營收 美國

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