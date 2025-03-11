台中太陽光電大躍進 盧秀燕上任至今太陽光電成長五倍

台中太陽光電大躍進！台中市政府積極推動有成，台中市經濟發展局統計顯示，市長盧秀燕上任至今，太陽光電裝置容量大幅成長超過五倍，預期盧市長任內可達1百萬瓩(GW)目標。

台電公司統計截至2024年底，台中市太陽光電裝置容量達81.2萬瓩，相當於1.4座燃煤機組，且相較2019年裝置容量13.7萬瓩成長幅度高達五倍，每年可產出綠電逾8.8億度，相當於多供給24萬戶一般家庭年用電量。

以市府人口統計設籍戶數112萬戶估算，等同於台中市住宅每100戶，就有22戶可為綠電自給自足零碳宅。

台中市經濟發展局長張峯源表示，市府自2019年起，以盧市長「先公後私、先大後小」為理念，積極透過管制與獎勵雙向策略發展太陽光電。

「先公後私」部分，由市管案場率先領頭建置光電，建置比例高達95%，與其他政府機關合計裝置容量約19萬瓩，占全台中市總裝置容量 23.4%，私部門建置比例約76.6%，包含停車場、工廠、農業設施及商業建築物等。

「先大後小」部分，以督促用電大戶及輔導特定工廠建置再生能源為推動政策，已建置裝置容量約18.9萬瓩，占全市總裝置容量23.3%，再輔以太陽光電補助，及綠能屋頂全民參與計畫，鼓勵民眾加入光電行列，推動成效卓越。

市府將持續鼓勵公、私部門建置光電，不僅可享受售電經濟效益，更順應全球綠能趨勢，攜手共推綠色淨零轉型，加速2030年達太陽光電1百萬瓩(GW)目標。

張峯源進一步說明，鑑於全國各縣市地面型太陽光電抗爭不斷，且地面型太陽光電對於當地環境排水及土地開發影響甚鉅，市府將加嚴審查地面型太陽光電發電設備申請案件，避免衍生爭議，並以設置在既有建物上的屋頂型太陽光電為推動主力。

目前，市府正積極訂定《台中市永續淨零自治條例》，其中草案增訂「要求新闢產業園區的廠房建物屋頂，應設置屋頂水平投影面積百分之五十以上太陽光電發電設備」及「既存違章建築未依規定拆除或整理前，得於屋頂、露台設置再生能源發電系統」。

此外，今年將積極爭取經濟部經費補助，及推廣小面積屋頂型光電設置光電，以提高台中市太陽光電發電設備設置量。