快訊

房間都是血…北市大安區男疑砍同居女友墜樓 兩人緊急救治

戰鬥藍助盧秀燕爭黨魁？ 趙少康：韓國瑜也很適合

曾當烏國志願軍！范斯堂兄嘆烏總統赴白宮遭伏擊、普亭認為美國是有用的白痴

財部啟動中國2案反傾銷調查 迄今8案認定損害祭重稅

中央社／ 台北11日電

美國總統川普揮舞關稅大刀，引發外界認為全球貿易保護氛圍再起。財政部今天宣布對中國產製產品，啟動2件反傾銷稅案調查，另根據經濟部統計，台灣目前已針對中國的特定鋁箔、不銹鋼冷軋鋼品（300系）等共8案課徵反傾銷稅，至於中國對台灣5項產品也祭出反傾銷稅。

財政部關務署今天一口氣宣布，即日起對中國2大產製類別商品啟動反傾銷稅調查，包括中國製啤酒與特定熱軋扁軋鋼品。後續財政部與經濟部依自身權責範圍，分別調查傾銷、產業損害認定，經由多層關卡審查做出一致結論，由財政部決定課徵反傾銷稅。

在產業損害調查方面，經濟部國際貿易署表示，會透過發放問卷、實地訪查和開聽證會等程序，並要求正反雙方參加、表達意見，最後再由經濟部召開貿易救濟審議會做出產業損害認定。

中經院台灣東南亞國家協會研究中心主任徐遵慈表示，反傾銷調查是WTO下合法使用的貿易救濟措施，過去主要是已開發國家對開發中國家使用，這些年開發中國家亦開始積極使用，像是印度。

徐遵慈說明，開發中國家因生產成本較低，產品大量進入國際市場。近幾年中國產能過剩，大量產品進入國際市場，包括鋼鐵、電動車、電池、太陽能板等產品，是這2年全球反傾銷措施和調查數量大幅飆高的主因。

根據經濟部資料，目前台灣對中國課反傾銷稅產品包括平面印刷用版材、特定鋁箔、不銹鋼冷軋鋼品（300系）、毛巾、卜特蘭水泥及其熟料、特定鍍鋅、鋅合金扁軋鋼品、碳鋼鋼板和過氧化苯甲醯等8案。另有3案仍在調查中。

中國則有5件對台灣課徵反傾銷稅，包括丙酮、錦綸6切片、苯乙烯、正丁醇和聚碳酸酯等。另有1案調查中。

根據世界貿易組織（WTO）統計，2020年，全球展開反傾銷調查案件總計為355件，達到最高峰，雖然2021年至2022年受疫情影響，全球反傾銷調查案件自186件下降至89件；2023年全球反傾銷調查案件又再次爬升至191件。根據最新統計，2024年上半年全球反傾銷調查案件為169件。

川普重返白宮後關稅大刀揮向許多貿易國家。中央大學經濟系教授吳大任表示，未來全球反傾銷調查案可能有增加趨勢，主因中國面臨國內產能過剩，急須用低價賣出產品，銷往台灣、東南亞等國，如此一來將推升全球反傾銷調查案數量。

至於反傾銷調查措錯是否會被濫用，吳大任表示，台灣遇到反傾銷調查很棘手，「進口還是小問題，主要是出口」，台灣若對進口產品課徵高關稅，出口到其他國家可能也會被課徵反傾銷稅，台灣以出口為導向，出口產品若被課徵反傾銷稅，影響會更嚴重。

反傾銷稅 經濟部 開發中國家

延伸閱讀

反傾銷戰開打！財政部接連啟動對大陸進口啤酒、鋼品展開反傾銷調查

2028年人均 GDP 將挑戰4萬美元 學者：正視所得分配不均

賴建信升經部常次 力推二次能源轉型

藍推稅收超徵還稅於民法制化 財政部：恐舉債發錢

相關新聞

AI對數據的需求如何與監管平衡？諾貝爾經濟學獎得主這樣說

AI 技術快速發展，如何平衡創新與監管成為關鍵議題。諾貝爾經濟學獎得主麥倫・舒爾茲（Myron Scholes）今天指出...

工業區廠商聯合總會交接 陳其邁：歡迎投資高雄

「中華民國工業區廠商聯合總會理事長暨理監事」交接典禮今天在高雄萬豪酒店舉辦，高雄市長陳其邁強調，面對中國傾銷與全球經濟波...

工業區廠商聯合總會今交接 許正雲接任第10屆理事長

中華民國工業區廠商聯合總會第10屆理事長暨理監事交接典禮，今天在高雄萬豪酒店舉行，新任理事長許正雲是高雄萬大產業園區廠協...

台電：虧損無關能源政策 要蓋核電廠先幫解決核廢困境

台電累積虧損4千多億多元，再度向立法院爭取千億元補貼。國民黨11日召開記者會，質疑台電虧損是能源政策所致，台電回應表示，...

電價漲幅達25%？台電：戰爭衝擊全球電業無關能源政策

電價審議會議將在近期舉行，國民黨立院黨團11日質疑，台電內部規劃，住宅、小商店等民生用電恐須全面調漲，調幅約25%，因此...

反傾銷戰開打！財政部接連啟動對大陸進口啤酒、鋼品展開反傾銷調查

全球貿易戰進入關稅戰及反傾銷戰，我國財政部今天也宣布，同時對中國大陸產製的啤酒及進口特定熱軋扁軋鋼品啟動反傾銷調查，以維...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。