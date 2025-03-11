財部啟動中國2案反傾銷調查 迄今8案認定損害祭重稅

美國總統川普揮舞關稅大刀，引發外界認為全球貿易保護氛圍再起。財政部今天宣布對中國產製產品，啟動2件反傾銷稅案調查，另根據經濟部統計，台灣目前已針對中國的特定鋁箔、不銹鋼冷軋鋼品（300系）等共8案課徵反傾銷稅，至於中國對台灣5項產品也祭出反傾銷稅。

財政部關務署今天一口氣宣布，即日起對中國2大產製類別商品啟動反傾銷稅調查，包括中國製啤酒與特定熱軋扁軋鋼品。後續財政部與經濟部依自身權責範圍，分別調查傾銷、產業損害認定，經由多層關卡審查做出一致結論，由財政部決定課徵反傾銷稅。

在產業損害調查方面，經濟部國際貿易署表示，會透過發放問卷、實地訪查和開聽證會等程序，並要求正反雙方參加、表達意見，最後再由經濟部召開貿易救濟審議會做出產業損害認定。

中經院台灣東南亞國家協會研究中心主任徐遵慈表示，反傾銷調查是WTO下合法使用的貿易救濟措施，過去主要是已開發國家對開發中國家使用，這些年開發中國家亦開始積極使用，像是印度。

徐遵慈說明，開發中國家因生產成本較低，產品大量進入國際市場。近幾年中國產能過剩，大量產品進入國際市場，包括鋼鐵、電動車、電池、太陽能板等產品，是這2年全球反傾銷措施和調查數量大幅飆高的主因。

根據經濟部資料，目前台灣對中國課反傾銷稅產品包括平面印刷用版材、特定鋁箔、不銹鋼冷軋鋼品（300系）、毛巾、卜特蘭水泥及其熟料、特定鍍鋅、鋅合金扁軋鋼品、碳鋼鋼板和過氧化苯甲醯等8案。另有3案仍在調查中。

中國則有5件對台灣課徵反傾銷稅，包括丙酮、錦綸6切片、苯乙烯、正丁醇和聚碳酸酯等。另有1案調查中。

根據世界貿易組織（WTO）統計，2020年，全球展開反傾銷調查案件總計為355件，達到最高峰，雖然2021年至2022年受疫情影響，全球反傾銷調查案件自186件下降至89件；2023年全球反傾銷調查案件又再次爬升至191件。根據最新統計，2024年上半年全球反傾銷調查案件為169件。

川普重返白宮後關稅大刀揮向許多貿易國家。中央大學經濟系教授吳大任表示，未來全球反傾銷調查案可能有增加趨勢，主因中國面臨國內產能過剩，急須用低價賣出產品，銷往台灣、東南亞等國，如此一來將推升全球反傾銷調查案數量。

至於反傾銷調查措錯是否會被濫用，吳大任表示，台灣遇到反傾銷調查很棘手，「進口還是小問題，主要是出口」，台灣若對進口產品課徵高關稅，出口到其他國家可能也會被課徵反傾銷稅，台灣以出口為導向，出口產品若被課徵反傾銷稅，影響會更嚴重。