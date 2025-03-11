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矽谷教母降落台中葳格 分享數位時代教養心法

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
葳格總校長李海碩(左起)、艾絲特．沃西基、IEG學博文教育創始人施博文聯合受訪。葳格提供
葳格總校長李海碩(左起)、艾絲特．沃西基、IEG學博文教育創始人施博文聯合受訪。葳格提供

矽谷教母、美國傳奇教育家暨暢銷親子教養書《養出內心強大的孩子》作者艾絲特・沃西基(Esther Wojcicki)近日旋風訪台，11日參訪台中市葳格國際學校，與幼兒園至高中生的家長們深入交流，探討在數位時代如何培育成功的孩子。

艾絲特被譽為「美國矽谷最具影響力的教育家」，深耕教育領域逾30年，教養出三位超級女兒，大女兒蘇珊是Google元老、前YouTube執行長；二女兒珍妮是頂尖醫界學者；三女兒安妮則是基因生技公司23andMe共同創辦人，就連籃球明星林書豪也是他的學生。

艾絲特此次訪台行程緊湊，葳格國際學校是她在台灣中南部唯一參訪的學校。對此，葳格總校長李海碩表示，學校積極拓展國際視野，打造與世界接軌的學習環境，並強調親師生共同學習與成長，提升教育影響力。

他特別感謝IEG學博文教育創始人施博文的支持，促成這次寶貴的機會，並承諾葳格將持續引進全球優質的教育資源。

在講座中，艾絲特肯定亞洲的數學教育模式值得全球借鑒，但亞洲家長往往過度關注學業成績，而忽略了讓孩子掌握學習的自主權。她說明，學生應該有試錯與成長的空間，失敗不應該成為阻礙，而是學習的一部分。

艾絲特同時分享自己的「T.R.I.C.K」教育法，分別是信任(Trust)、尊重(Respect)、獨立(Independence)、合作(Collaboration)與善良(Kindness)，幫助家長與孩子共同面對未來的挑戰。

講座Q&A環節，家長們關心孩子適合使用手機的年齡。艾絲特建議，13歲以後再讓孩子接觸智慧型手機，並推薦具備定位、通話與訊息功能的智慧型手錶作為選擇。針對短影音導致孩子注意力下降的問題，她提出讓孩子開始製作具有故事性的短影音，來練習批判性思考，創新的觀點引起現場熱烈迴響。

葳格小學北屯校區家長會會長蕭秀玉指出，很感謝葳格為家長舉辦這場活動，兩年前便讀過《養出內心強大的孩子》，當時深受啟發，得知艾絲特來台後，更是興奮不已，抱持「粉絲見偶像」的心情來參加講座。此外，她補充這本書在育兒的過程中帶來極大的幫助，讓她時刻提醒自己，每個孩子都有獨特的天賦與發展道路。

艾絲特名著《養出內心強大的孩子》已授權20國版本、獲亞馬遜4.5顆星好評。葳格提供
艾絲特名著《養出內心強大的孩子》已授權20國版本、獲亞馬遜4.5顆星好評。葳格提供
矽谷教母艾絲特・沃西基(前排中)，今日與葳格國際學校的家長與教師深度交流。葳格提供
矽谷教母艾絲特・沃西基(前排中)，今日與葳格國際學校的家長與教師深度交流。葳格提供

智慧型手機 親子教養

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