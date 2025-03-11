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AI對數據的需求如何與監管平衡？諾貝爾經濟學獎得主這樣說

聯合報／ 記者林莉／台北即時報導
1997年諾貝爾經濟學獎得主舒爾茲今天出席論壇，探討「不確定性、人工智慧與永續發展(Uncertainty, Artificial Intelligence, and Sustainability)」。記者黃義書／攝影
1997年諾貝爾經濟學獎得主舒爾茲今天出席論壇，探討「不確定性、人工智慧與永續發展(Uncertainty, Artificial Intelligence, and Sustainability)」。記者黃義書／攝影

AI 技術快速發展，如何平衡創新與監管成為關鍵議題。諾貝爾經濟學獎得主麥倫・舒爾茲（Myron Scholes）今天指出，AI 帶來的數據安全與監管挑戰不容忽視，政府在推動 AI 應用時，必須兼顧資訊透明與隱私保護，雖然法規可防範資安風險，但過度監管恐抑制技術發展，應透過加強基礎建設與調整法規來確保市場穩定與安全；此外，他也談及AI對教育與ESG的影響，呼籲政府、企業與學界攜手合作，在創新與責任之間尋求平衡。

臺灣師範大學、工商協進會、Taiwan Science and Technology Hub@Stanford今天共同邀請1997年諾貝爾經濟學獎得主、史丹佛大學商學院榮譽教授舒爾茲來台，探討「不確定性、人工智慧與永續發展（Uncertainty, Artificial Intelligence, and Sustainability）」。

舒爾茲因共同開發布萊克-舒爾茲期權定價模型（Black-Scholes Model） 而獲得1997年諾貝爾經濟學獎，該模型提供了一種精確計算金融衍生品價格的方法，奠定了現代金融工程的基礎，並廣泛應用於投資組合管理、風險評估與市場預測。

除了學術貢獻外，舒爾茲亦活躍於金融業界，曾擔任對沖基金與投資機構顧問，並致力於應用數據分析與人工智慧技術提升投資決策的準確性。他的研究對於應對市場動盪、金融風險管理及全球經濟永續發展具有深遠影響。

麥倫・舒爾茲演講結束後，與台師大、台科大學者共同與談，他指出，AI帶來的數據安全與監管挑戰不容忽視，在政府部門推動AI應用時，如何兼顧資訊透明與隱私保護，是當前面臨的關鍵問題，監管機構雖然希望透過法律規範防止數據操控與資安漏洞，但過度監控可能抑制技術發展，導致創新受阻。他認為，未來應建立穩固的基礎建設，並透過調整法規來確保市場穩定與安全。

在教育變革方面，學者提問，AI將深刻影響未來的學習模式，若學生投機取巧不寫論文、報告，都使用AI生成甚至抄襲呢。麥倫・舒爾茲說，未來教學模式改變是必然的，過去由老師指導學生獲取知識，現在應開放讓學生互相討論，激發創意，也要訓練學生辨別不尋常，讓學生發現自己不會與不足之處。

針對ESG議題，舒爾茲指出，現行法規僵化且變動緩慢，難以即時應對企業永續發展的需求，AI可以協助分析財務揭露、環境保護及碳排放數據，提高監管效率，另外，他也強調，企業不能將社會成本轉嫁給大眾，而應主動承擔責任，才能確保ESG政策能夠真正落實。

綜合來看，AI技術的發展不僅影響產業運作模式，也牽動社會治理與政策規劃。舒爾茲指出，政府、企業與學術機構應共同努力，在創新與監管、教育改革與社會責任之間找到適當的平衡，以確保AI發展能真正造福社會。

AI

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