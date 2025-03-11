安聯環球投資：2024亞洲企業董事會獨立性、多元化有顯著改善

安聯環球投資發表2024年全球股東大會投票情況的年度分析。根據該報告，2024年，安聯環球投資在全球參與8,879場股東大會，對約九萬項議案進行投票，並在72%會議上對至少一項議程項目投下反對或棄權票。踏入2025年，安聯環球投資將推動多項新代理投票規則，進一步強調少數股東權益重要性，並在代理投票中加強對永續的關注。

安聯環球投資表示，針對2025年政策變更方向，主要檢視方向擴及：歐美成熟市場高階主管薪酬與ESG相關KPI的關聯度、被投資公司的淨零戰略是否足夠發揮影響力、歐美成熟市場中小型公司董事會成員單一性別是否超過七成，以及股東權利是否衡平，如反對歐美雙重股權結構。

安聯環球投資全球永續暨影響力投資總監Matt Christensen表示，安聯環球投資致力透過代理投票和負責任的投資推動積極變革。致力通過盡職治理及前瞻性策略，確保在倡議高標準治理和保護少數股東權益方面保持領先，並期待在2025年及未來仍能持續推動務實的永續解決方案。

在亞洲部分，根據安聯環球投資調查顯示，被投資公司董事會運作如透明度、公司治理水平、成員多元化或獨立性等均有所改善，部分可歸功於當地主管機關或證券交易所所推動的政策使然。其中，在中國大陸方面，2024年對18%決議案投下反對票，反對票率相比前兩年（2022年20.5%及2023年19%）持續下降，主要因為與股票回購、股息支付和高階主管薪酬相關提案出現正面發展。

香港方面，2024年對29%決議案投下反對票，基本與2023年的27%和2022年的29%持平。另對36%董事選舉議案投下反對票，與2023年的38%持平。這反映出對董事候選人能力的持續審查及獨立董事任期過長問題持續存在。不過，香港交易所最近修訂《企業管治守則》，旨在逐步淘汰任期過長獨立執行董事並限制超額任職，相關效益值得關注。

日本方面，2024年對18%決議案投下反對票，較2023年26%和2022年24%有明顯改善，主要包括董事選舉及相關提案、高階主管薪資和股東提案。另如被投資企業間交叉持股比降低、幾乎所有被投資公司董事會均有超過三分之一獨立董事和至少一名女性董事；高階主管薪酬透明度有顯著提升趨勢，愈來愈多公司採用與關鍵財務和ESG指標掛鉤。

台灣方面，2024年對12%決議案投下反對票，與2023年12%和2022年15%基本一致；改善方向如董事會多元化有所改善，愈來愈多公司任命女性或外籍董事。但對69%薪酬相關項目投下反對票，略高於2023年的65%。關注主要集中在以大幅折扣甚至是無償授予限制性股票的提案，以及部分績效門檻在投票前已確認達標的情況。