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工業區廠商聯合總會交接 陳其邁：歡迎投資高雄

中央社／ 高雄11日電
高雄市長陳其邁。圖／聯合報系資料照片
高雄市長陳其邁。圖／聯合報系資料照片

「中華民國工業區廠商聯合總會理事長暨理監事」交接典禮今天在高雄萬豪酒店舉辦，高雄市長陳其邁強調，面對中國傾銷與全球經濟波動，高市府將全力協助企業，歡迎投資高雄。

交接典禮由第9屆理事長賴博司交接給第10屆理事長許正雲，並由總統府資政沈榮津主持監交，陳其邁、總統府秘書長潘孟安等共同觀禮。

陳其邁致詞時說，隨著高雄產業轉型升級，高市府持續與總會及廠商合作，從傳統製造業拓展至先進科技產業。去年全國經濟成長率達到4.59%，是3年來新高，而且失業率為3.38%，創下24年來新低，顯示企業界對台灣經濟發展的貢獻卓越，創造許多就業機會。

針對近年來國際市場變動與產業挑戰，陳其邁強調，面對中國傾銷與全球經濟波動，高市府將全力協助企業穩定經營，期盼透過市府、中央與業界的共同努力，讓企業能夠在良好的經商環境下持續成長，歡迎廠商到高雄投資。

在淨零碳排與數位轉型方面，陳其邁說，綠色投資與數位轉型將是未來產業發展的關鍵，面對產業轉型的關鍵期，市府將提供快速便捷的服務，持續與中央協商，改善碳費與補助機制，減輕企業負擔，並協助企業順利推動淨零轉型，邁向永續發展。

新任理事長許正雲表示，聯合總會將致力團結工業區廠商爭取最大權益；落實培訓員工提升職能與安全，促進廠商升級轉型；協助政府推動政策，提供廠商優質服務為使命，期待能建構企業發展的最佳合作平台，為企業永續發展開創國際競爭優勢，再造台灣經濟奇蹟。

經濟發展 總統府 陳其邁

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