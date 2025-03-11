工業區廠商聯合總會今交接 許正雲接任第10屆理事長

中華民國工業區廠商聯合總會第10屆理事長暨理監事交接典禮，今天在高雄萬豪酒店舉行，新任理事長許正雲是高雄萬大產業園區廠協會理事長兼任聯合總會副理事長，榮獲會員代表投票支持，以最高票接任聯合總會第10屆理事長，承接第9屆理事長賴博司奠定的穩固基礎。

中華民國工業區廠商聯合總會由台灣93個產業園區廠協會所組成，涵蓋會員廠商有1.5萬家、年營業額逾9兆新台幣，提供約70萬個就業機會。2024年台灣生產總值（GDP）為新臺幣25兆5498.20億元，產業聚落的總生產總值約佔國內總值的35.23%，顯示產業園區在國家經濟發展與社會穩定中扮演關鍵角色。

賴清德總統、蕭美琴副總統都致賀電，恭賀許正雲接任理事長新職，慰勉聯合總會各產業為國家經濟安定貢獻良多。總統府秘書長潘孟安代表總統致詞，肯定聯合總會為國家經濟成長的付出，期勉聯合總會在新任許理事長的帶領下，在國際舞台上展現台灣的經貿實力。

許正雲說，聯合總會將致力團結工業區廠商爭取最大權益；落實培訓員工提升職能與安全，促進廠商升級轉型；協助政府推動政策，提供廠商優質服務為使命。台灣目前正值產業智慧化、低碳化、百工百業AI化轉型及美國川普2.0的關鍵時刻，聯合總會更應扮演好企業和政府之間的橋樑，除完整反應企業意見外，更全力支持政府的政策。

許正雲表示，針對現階段園區廠商面臨「產業土地取得」、「淨零碳排規範」、「勞動人力短缺」等議題，將善用北、中、南三位副總會長力量，強化各園區資訊跨區整合功能，未來將攜手園區各企業持續推動智慧化、低碳化及深度節能計畫，並強化和政府溝通頻率，協請政府推動有利國家經濟繁榮、企業永續發展的相關政策。