快訊

金賽綸生前未公開發文曝光！家屬控金秀賢「十罪狀」：壓垮她的關鍵人物

反傾銷戰開打！財政部接連啟動對大陸進口啤酒、鋼品展開反傾銷調查

日本女染麻疹3月初遊台 足跡現蹤劍潭、北車及火鍋店

勞動部：雇主舊制勞退準備金不足 113年罰835萬元

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導

勞動部11日提醒雇主注意，如果有僱用適用勞退舊制且符合退休條件的勞工，應於今年3月底前補足勞工退休準備金。統計去年未足額撥補遭裁罰計41件、共新台幣835萬元。

勞動部今天舉辦例行業務說明會，勞動福祉退休司長謝倩蒨表示，如果雇主有僱用勞退舊制的勞工在今年度符合勞動基準法的退休條件，雇主記得要檢視勞工退休準備金專戶餘額是否足夠支應退休金，若不足應於3月底前一次補足。

謝倩蒨指出，勞動基準法第56條第2項規定，雇主每年年底的時候都應該估算次年度符合退休條件的勞退舊制勞工所需要的退休金數額，並檢視勞工退休準備金專戶餘額是否足夠支應，以確保符合退休條件的舊制勞工，都能依法領取退休金。所以，當適用勞退舊制的勞工在次年度符合自請退休或強制退休條件之一的時候，雇主就應該將其納入足額提撥估算的範圍。

謝倩蒨說明，自請退休條件包含工作15年以上年滿55歲、工作25年以上、工作10年以上年滿60歲；強制退休條件則是年滿65歲。

謝倩蒨舉例，A公司一共僱有50名勞工，適用勞退舊制有6人，其中4人在今年符合退休條件，估算需要給付這4名舊制勞工退休金共435萬元；若退休準備金專戶餘額為425萬元，不足的10萬元就要在今年3月底前補足。

勞動部最新統計，已足額提撥率為99.75%，去年未足額提撥裁罰41件、共835萬元。

勞動部指出，2023年足額提撥率為99.8%，去年略降主要是因為事業單位家數變動、導致比率略有浮動。統計至2023年底，仍有僱用勞退舊制勞工的事業單位計7萬5708家、2024年底是7萬4317家；勞工人數部分，2023年約53.5萬多人、2024年約48.4萬人。

勞動部說明，違反前開足額提撥規定者，依勞動基準法第78條第2項規定，可處新台幣9萬元以上45萬元以下罰鍰，並依同法第80條之1規定，公布其事業單位或事業主之名稱、負責人姓名、處分期日、違反條文及罰鍰金額。

勞工退休金條例於2005年7月1日施行，此後到職的勞工一律適用勞退新制。如果是2005年7月1日以前到職的勞工，若沒有選擇適用新制，就要繼續適用舊制。

勞工退休金 勞退

延伸閱讀

雇主舊制勞退準備金不足 113年罰835萬元

影／護理長遭指職場霸凌不成立 范雲呼籲台大應參考勞動部最新指引

婦團籲整合性騷防治保護 勞動部：規範有差異

勞動部將修法！雙親育嬰留停請滿6個月多領1個月津貼 估2.1萬人受惠

相關新聞

台電：虧損無關能源政策 要蓋核電廠先幫解決核廢困境

台電累積虧損4千多億多元，再度向立法院爭取千億元補貼。國民黨11日召開記者會，質疑台電虧損是能源政策所致，台電回應表示，...

電價漲幅達25%？台電：戰爭衝擊全球電業無關能源政策

電價審議會議將在近期舉行，國民黨立院黨團11日質疑，台電內部規劃，住宅、小商店等民生用電恐須全面調漲，調幅約25%，因此...

反傾銷戰開打！財政部接連啟動對大陸進口啤酒、鋼品展開反傾銷調查

全球貿易戰進入關稅戰及反傾銷戰，我國財政部今天也宣布，同時對中國大陸產製的啤酒及進口特定熱軋扁軋鋼品啟動反傾銷調查，以維...

諾貝爾奬得主舒爾茲：AI演算強 但極端事件才是關鍵

諾貝爾經濟學獎得主麥倫・舒爾茲（Myron Scholes）今受台師大、工商協進會邀請來台演講，他表示，在AI時代中，企...

奧丁丁集團宣布推出區塊鏈新支付架構

奧丁丁今日宣布，已正式成為全球前15大區塊鏈 - 恆星鏈（Stellar ）網絡的官方錨點（Anchor），並推出 Ow...

劍指中國鋼品！財政部啟動反傾銷稅調查40日內出爐

近年來，中國大陸大量低價輸出台灣熱軋鋼品，導致國內鋼鐵產業受到衝擊。為了維護公平競爭環境，中國鋼鐵股份有限公司（2002...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。