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避開併購陷阱！專家點出提醒交易前必做這五件事

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
勤業眾信及德勤商務法律事務所舉辦「年度併購論壇」。業者提供
勤業眾信及德勤商務法律事務所舉辦「年度併購論壇」。業者提供

全球經濟正面臨氣候變遷與地緣政治挑戰，企業如何透過併購調整資產組合、提升競爭力，成為關鍵議題。專家建議，台灣企業應靈活運用併購，結合ESG、AI與供應鏈轉型，打造更具韌性與成長潛力的營運模式，邁向高價值與永續發展的新時代。

勤業眾信聯合會計師事務所與德勤商務法律事務所今日舉辦「年度併購論壇」，探討企業如何運用交易策略推動深度轉型，並發布《精準交易推動深度轉型：迎接未來併購挑戰》報告，分析國際與台灣併購趨勢。

勤業眾信總裁柯志賢指出，儘管地緣政治風險升高，台灣併購市場仍展現成長動能，特別是在金融、科技與再生能源產業。面對變局，企業可透過併購重新調整資產組合，專注核心業務，提升競爭力與市場地位。此外，交易策略應納入ESG（環境、社會、治理）元素，以確保企業能兼顧成長與永續發展。

勤業眾信策略、風險與交易服務營運長潘家涓表示，全球供應鏈正在重組，企業需更具彈性地布局，降低地緣政治風險。赴海外投資時，除了考量關稅與經貿協定，還需審慎評估當地的文化、監管環境與基礎設施，以確保營運穩定。

此外，AI技術正加速產業變革，但根據AIF人工智慧科技基金會調查，台灣企業導入AI的比例僅約三成，仍有巨大成長空間。企業應強化AI監管機制與人才培育，並運用AI提升供應鏈效率、精準預測市場需求，以確保長遠發展。

德勤商務法律事務所主持律師陳盈蓁指出，企業併購（M&A）不僅是擴張業務的工具，更應謹慎評估非核心或不符策略目標的業務，進行適時分割（Divestiture），以確保資產組合最佳化，開啟「M&A&D」新時代。

在交易過程中，陳盈蓁建議，企業應特別注意五件事，以降低風險並確保交易安全，第一，進行完整盡職調查，涵蓋財務、稅務、法律、人力資源及智慧財產權等五大面向，並納入永續及供應鏈盡職調查；第二，審慎選擇交易對象：確保標的公司財務穩健、契合企業策略，避免潛藏風險；第三，規劃交易架構與稅負影響，不同的交易方式對企業與股東的稅負影響不同，須事先評估。

第四，避免漂綠風險，揭露永續資訊時，確保內容與事實相符，避免觸法風險，如證券詐欺或不實廣告；第五，確保交易後順利整合：強化與員工、客戶及供應商的溝通，妥善處理經營權變動與過渡期管理。

勤業眾信稅務服務資深會計師許嘉銘提醒，企業在進行併購或出售非核心業務時，不同的交易方式將影響企業與股東的稅負，合併、股份轉讓、業務收購等方式各有不同的稅務影響，企業應審慎評估，以避免因併購策略而產生高額稅負成本。

AI 併購 股東

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