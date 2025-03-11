台電：虧損無關能源政策 要蓋核電廠先幫解決核廢困境

台電累積虧損4千多億多元，再度向立法院爭取千億元補貼。國民黨11日召開記者會，質疑台電虧損是能源政策所致，台電回應表示，俄烏戰爭導致國際燃料價格大漲，國際電業皆受衝擊，與能源政策無關，各國皆採取直接補貼或電價適度調整等多元措施因應。

台電指出，許多國家也藉由財政預算補助，減輕用戶負擔。例如，2022年至2024年間，日本補貼約新台幣5500億元，法國則補貼約新台幣7000億元。因應燃料漲勢下，世界各國都將財政補助視為減緩燃料價格飆升衝擊的重要配套作法。

台電指出，俄烏戰爭影響燃料價格是全球性的現象，多數國家皆多次大幅調漲電價，與能源政策並無關係，例如，核能大國法國民生及工業電價累計調幅分別達37％與139％；核能佔比較台灣更高的韓國則分別調高49％與87％。台灣住宅用電近3年累計調幅7.1％，工業用電漲幅36％至58％。

台電表示，2022至2024年間，若比照韓國當年電價收費，3年共可獲利1400億元，但為維持物價穩定，我國採取緩漲電價的政策，電價未足額反映成本，並以編列預算的方式撥補民生電價未調足差額，

針對各界關切核能使用，台電強調，政府已明確表示，核能使用的三大前提，需建立在「安全」、「核廢料得以處理」及「社會有共識」，但在核廢處置的推動過程，台電已屢遭反對。

台電表示，光是核一、核二乾貯設施就與新北市府溝通十年，甚至造成核二廠1號機因燃料池滿、用核燃料無處可去，而必須提早停機，核一也因為新北市府要求興建室內乾貯，而拆除緊急發電機以騰出土地；高階核廢料最終處置場也面臨選址無法源、光做地質調查就遭抗爭的窘境；低階核廢料最終處置場因地方政府拒絕協助辦理公投，無法繼續推動。這些問題無論核能延役與否都需面對，且延役的主張更應該務實面對核廢處理的困境。