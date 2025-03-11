電價漲幅達25%？台電：戰爭衝擊全球電業無關能源政策

電價審議會議將在近期舉行，國民黨立院黨團11日質疑，台電內部規劃，住宅、小商店等民生用電恐須全面調漲，調幅約25%，因此批評民進黨政府能源政策錯誤。對此，台電表示，戰爭衝擊全球電業，無關能源政策，日本、法國亦補貼5,500億元及7,000億元，盼立法院支持預算。

台電強調，已多次說明，俄烏戰爭導致國際燃料價格大漲，國際電業皆受衝擊，與能源政策無關，各國皆採取直接補貼或電價適度調整等多元措施因應。電業財務穩定與民眾用電權益、國家經濟發展密切相關，台電仍盼立院支持預算撥補。

台電指出，俄烏戰爭影響燃料價格是全球性的現象，全球多數國家皆多次大幅調漲電價，與能源政策並無關係，例如，核能大國法國民生及工業電價累計調幅分別達37%與139%；核能占比較台灣更高的韓國則分別調高49%與87%。相比之下，台灣住宅用電近三年累計調幅僅7.1%。

台電進一步指出，許多國家也藉由財政預算補助，減輕用戶負擔。例如，2022年至2024年間，日本補貼約新台幣5,500億元，法國則補貼了約新台幣7,000億元。因應燃料漲勢下，世界各國都將財政補助視為減緩燃料價格飆升衝擊的重要配套作法。

台電表示，2022至2024年間，若比照韓國當年電價收費，不僅不會累積鉅額虧損，反而三年共可獲利約1,400億元，但我國為維持物價穩定，採取緩漲電價的政策，電價未足額反映成本，並以編列預算的方式撥補民生電價未調足差額，實為補貼全民。各項電力電網建設，均需仰賴穩健財務，盼立法委員理解及支持預算撥補。

至於各界關切核能使用，台電強調，政府已明確表示，核能使用需建立在「安全」、「核廢料得以處理」及「社會有共識」的三大前提下。台電尊重國會修法的權力，但也必須重申，過去核廢處置的推動過程屢遭反對，光是核一、核二乾貯設施就與新北市府溝通十年，甚至造成核二1號機因燃料池滿、用核燃料無處可去，而必須提早停機，核一也因為新北市府要求興建室內乾貯，而拆除緊急發電機以騰出土地；高階核廢料最終處置場也面臨選址無法源、光做地質調查就遭抗爭的窘境；低階核廢料最終處置場因地方政府拒絕協助辦理公投，無法繼續推動。這些問題無論核能延役與否都需面對，且延役的主張更應該務實面對核廢處理的困境。