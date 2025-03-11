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反傾銷戰開打！財政部接連啟動對大陸進口啤酒、鋼品展開反傾銷調查

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反傾銷戰開打！財政部接連啟動對大陸進口啤酒、鋼品展開反傾銷調查

聯合報／ 記者陳素玲／台北即時報導
財政部今天宣布對中國大陸進口啤酒啟動反傾銷調查。之前民進黨立委郭國文曾指控中國製麒麟BAR啤酒，直接用中華民國國旗誤導消費者。圖／郭國文辦公室提供
財政部今天宣布對中國大陸進口啤酒啟動反傾銷調查。之前民進黨立委郭國文曾指控中國製麒麟BAR啤酒，直接用中華民國國旗誤導消費者。圖／郭國文辦公室提供

全球貿易戰進入關稅戰及反傾銷戰，我國財政部今天也宣布，同時對中國大陸產製的啤酒及進口特定熱軋扁軋鋼品啟動反傾銷調查，以維護國內產業公平合理貿易環境。

財政部關務署表示，台灣釀酒商協會基於近年中國大陸產製之啤酒持續以低價出口至我國，其中不乏於中國大陸設廠之世界啤酒品牌，導致國內啤酒產業遭受損害，向財政部申請對自中國大陸產製進口啤酒課徵反傾銷稅及臨時課徵反傾銷稅。財政部依申請書所附資料認進口涉案貨物已達傾銷及損害我國產業之合理懷疑，為查明國產同類貨物是否遭受進口產品不公平競爭，經提交關稅稅率審議小組審議結果，今天公告展開調查，以維護國內產業公平合理貿易環境。

關務署表示，財政部已依平衡稅及反傾銷稅課徵實施辦法規定，移請經濟部就有無損害我國產業進行調查，經濟部依該辦法第12條規定應於接獲通知翌日起40日內，將初步調查認定結果通知財政部；若經認定有損害我國產業，財政部應於接獲經濟部通知翌日起70日內，作成有無傾銷之初步認定，再據以決定是否臨時課徵反傾銷稅。

另一方面，中國鋼鐵股份有限公司及中龍鋼鐵股份有限公司基於中國大陸鋼鐵長期產能過剩，近年來持續以低價出口熱軋鋼品至我國，導致國內產業遭受損害，向財政部申請對自中國大陸產製進口特定熱軋扁軋鋼品課徵反傾銷稅及臨時課徵反傾銷稅。財政部依申請書所附資料認進口涉案貨物已達傾銷及損害我國產業之合理懷疑，為查明國產同類貨物是否遭受進口產品不公平競爭，經提交關稅稅率審議小組審議結果，也於今天公告展開調查，以維護國內產業公平合理貿易環境。

關務署說明，財政部已依平衡稅及反傾銷稅課徵實施辦法規定，移請經濟部就有無損害我國產業進行調查，經濟部依該辦法第12條規定應於接獲通知翌日起40日內，將初步調查認定結果通知財政部；若經認定有損害我國產業，財政部應於接獲經濟部通知翌日起70日內，作成有無傾銷之初步認定，再據以決定是否臨時課徵反傾銷稅。

關務署進一步表示，涉案製造出口商如充分配合反傾銷案調查，得獲得個別傾銷稅率，而我國廠商進口應課徵反傾銷稅之涉案貨物時，須提交涉案廠商生產並直接出口至我國之證明資料，經海關審核後，方得適用該廠商之個別稅率。因此倘進口商欲向財政部就本案申請接受調查，建議通知相關交易之國外出口商或製造商一併於期限內提出申請，以維權益。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

反傾銷稅 財政部

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