快訊

金賽綸生前未公開發文曝光！家屬控金秀賢「十罪狀」：壓垮她的關鍵人物

反傾銷戰開打！財政部接連啟動對大陸進口啤酒、鋼品展開反傾銷調查

日本女染麻疹3月初遊台 足跡現蹤劍潭、北車及火鍋店

達明、台船、AMET簽MOU 開發造船業智慧焊接解決方案

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導
達明機器人、台船與美商AMET簽署MOU攜手開發造船業智慧焊接解決方案。達明／提供
達明機器人、台船與美商AMET簽署MOU攜手開發造船業智慧焊接解決方案。達明／提供

協作型機器人大廠達明（4585）、台船（2208）以及美國智慧焊接技術領導者AMET Inc.，於11日正式簽署合作備忘錄，三方將攜手開發更適用造船環境的機器人，推動造船產業智能化轉型，提升焊接效率與品質。

達明機器人致力於提供智慧焊接解決方案，目前其TM AI焊接協作機器人已廣泛應用於造船業、機場航廈大型鋼構建材焊接，以及離岸風電等高精度需求領域，協助產業因應全球焊接技術人才短缺的挑戰。

達明表示，此次攜手美商AMET與台船，結合AMET在航太、造船、能源及汽車等重工業領域的深厚技術與市場經驗，以及台船在造船產業的豐富實務經驗與應用場景，三方將進一步拓展全球自動化AI焊接市場，推動新一代智慧型協作機器人焊接技術，提升造船產業的智能化發展。

台船為台灣最大的造船公司，未來三方合作開發的小型焊接機器人將專注於大型散裝輪及大型貨櫃輪的焊接應用，透過智慧焊接技術提升造船業的生產效率與焊接品質。同時，此技術的導入將有助於縮短生產工期、降低人力成本，並強化台灣造船業在國際市場的競爭力。

達明指出，達明機器人、台船與AMET的策略聯盟得以順利推進，我們也特別感謝經濟部產業發展署與經濟部技術司，長期推動智慧製造產業，為企業創新發展提供關鍵資源，促進技術升級與國際競爭力提升。

達明表示，未來，我們期待持續與經濟部緊密合作，共同推動台灣產業發展。而達明機器人、台船與AMET結合三方技術與市場優勢，持續深化智慧焊接解決方案的應用，打造更高效、更安全的智慧製造環境，共同推動產業升級，拓展全球市場。

台船 造船 達明機器人

延伸閱讀

川普重振造船業 海運業慌了

北醫大與GSK台灣分公司簽訂MOU 強化醫藥人才培育

永虹、漢翔、歐商 簽訂MOU

海鯤艦準潛航試驗？ 前海軍上校：潛艦專業術語沒這項

相關新聞

反傾銷戰開打！財政部接連啟動對大陸進口啤酒、鋼品展開反傾銷調查

全球貿易戰進入關稅戰及反傾銷戰，我國財政部今天也宣布，同時對中國大陸產製的啤酒及進口特定熱軋扁軋鋼品啟動反傾銷調查，以維...

電價漲幅達25%？台電：戰爭衝擊全球電業無關能源政策

電價審議會議將在近期舉行，國民黨立院黨團11日質疑，台電內部規劃，住宅、小商店等民生用電恐須全面調漲，調幅約25%，因此...

台電：虧損無關能源政策 要蓋核電廠先幫解決核廢困境

台電累積虧損4千多億多元，再度向立法院爭取千億元補貼。國民黨11日召開記者會，質疑台電虧損是能源政策所致，台電回應表示，...

諾貝爾奬得主舒爾茲：AI演算強 但極端事件才是關鍵

諾貝爾經濟學獎得主麥倫・舒爾茲（Myron Scholes）今受台師大、工商協進會邀請來台演講，他表示，在AI時代中，企...

奧丁丁集團宣布推出區塊鏈新支付架構

奧丁丁今日宣布，已正式成為全球前15大區塊鏈 - 恆星鏈（Stellar ）網絡的官方錨點（Anchor），並推出 Ow...

劍指中國鋼品！財政部啟動反傾銷稅調查40日內出爐

近年來，中國大陸大量低價輸出台灣熱軋鋼品，導致國內鋼鐵產業受到衝擊。為了維護公平競爭環境，中國鋼鐵股份有限公司（2002...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。