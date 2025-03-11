達明、台船、AMET簽MOU 開發造船業智慧焊接解決方案

協作型機器人大廠達明（4585）、台船（2208）以及美國智慧焊接技術領導者AMET Inc.，於11日正式簽署合作備忘錄，三方將攜手開發更適用造船環境的機器人，推動造船產業智能化轉型，提升焊接效率與品質。

達明機器人致力於提供智慧焊接解決方案，目前其TM AI焊接協作機器人已廣泛應用於造船業、機場航廈大型鋼構建材焊接，以及離岸風電等高精度需求領域，協助產業因應全球焊接技術人才短缺的挑戰。

達明表示，此次攜手美商AMET與台船，結合AMET在航太、造船、能源及汽車等重工業領域的深厚技術與市場經驗，以及台船在造船產業的豐富實務經驗與應用場景，三方將進一步拓展全球自動化AI焊接市場，推動新一代智慧型協作機器人焊接技術，提升造船產業的智能化發展。

台船為台灣最大的造船公司，未來三方合作開發的小型焊接機器人將專注於大型散裝輪及大型貨櫃輪的焊接應用，透過智慧焊接技術提升造船業的生產效率與焊接品質。同時，此技術的導入將有助於縮短生產工期、降低人力成本，並強化台灣造船業在國際市場的競爭力。

達明指出，達明機器人、台船與AMET的策略聯盟得以順利推進，我們也特別感謝經濟部產業發展署與經濟部技術司，長期推動智慧製造產業，為企業創新發展提供關鍵資源，促進技術升級與國際競爭力提升。

達明表示，未來，我們期待持續與經濟部緊密合作，共同推動台灣產業發展。而達明機器人、台船與AMET結合三方技術與市場優勢，持續深化智慧焊接解決方案的應用，打造更高效、更安全的智慧製造環境，共同推動產業升級，拓展全球市場。