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諾貝爾奬得主舒爾茲：AI演算強 但極端事件才是關鍵

聯合報／ 記者林莉／台北即時報導
諾貝爾經濟學獎得主史丹佛大學商學院榮譽教授舒爾茲今天上午在台師大發表演說。記者黃義書／攝影
諾貝爾經濟學獎得主史丹佛大學商學院榮譽教授舒爾茲今天上午在台師大發表演說。記者黃義書／攝影

諾貝爾經濟學獎得主麥倫・舒爾茲（Myron Scholes）今受台師大、工商協進會邀請來台演講，他表示，在AI時代中，企業與社會應對不確定性與風險時，AI 能讓決策更快速、個人化且具彈性，但真正決定成敗的是極端事件 （Tail Risks）。

麥倫・舒爾茲以「不確定性、人工智慧與永續發展（Uncertainty, Artificial Intelligence, and Sustainability）」為題演講，他指出，AI需要知道自己的邊界 （Computation Boundary），否則可能因錯誤數據導致偏差決策，雖然AI 能夠迅速分析大量數據，並提升決策效率，但仍存在無法克服的限制，例如，無法判斷何時停止數據蒐集、處理極端狀況、區分關鍵變數與無關數據，若所有資料沒有篩選機制，結果便可能出現偏差。

麥倫・舒爾茲表示，市場上許多決策者習慣關注平均值，但忽視了極端事件的影響，真正決定企業成敗的往往不是市場的日常波動，而是那些低機率但高衝擊的事件，例如，金融市場的劇烈震盪、全球氣候變遷的極端氣候、科技產業的顛覆性創新，這些都不是單純依靠AI的數據分析就能完全預測。

他在演講中也探討AI在永續發展中的應用，如碳交易市場，他指出，目前碳信用市場仍處於發展初期，缺乏信任，導致作弊行為頻繁，這使得市場難以發揮真正的減碳效果，而透過市場機制與AI技術提升碳交易市場的透明度與信任度，才能真正驅動企業投入永續發展。

麥倫・舒爾茲進一步談到AI發展，他表示，數位孿生技術將是企業降低風險與提升彈性的關鍵。透過AI模擬與數位孿生技術，企業可以在虛擬環境中測試決策，降低基礎建設與設備的不可逆性成本，提升企業決策的靈活性。

面對AI技術快速發展，麥倫・舒爾茲提出兩大建議，建立AI監督機制，確保AI不因數據錯誤而做出偏差決策，強化風險管理思維，企業與決策者應該更多關注極端風險，而不僅是歷史平均數據。

麥倫・舒爾茲指出，創新應該以最低成本尋找最佳解決方案，但AI仍然需要人類來引導它前進。

AI 台師大 生技

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