諾貝爾奬得主舒爾茲：AI演算強 但極端事件才是關鍵

諾貝爾經濟學獎得主麥倫・舒爾茲（Myron Scholes）今受台師大、工商協進會邀請來台演講，他表示，在AI時代中，企業與社會應對不確定性與風險時，AI 能讓決策更快速、個人化且具彈性，但真正決定成敗的是極端事件 （Tail Risks）。

麥倫・舒爾茲以「不確定性、人工智慧與永續發展（Uncertainty, Artificial Intelligence, and Sustainability）」為題演講，他指出，AI需要知道自己的邊界 （Computation Boundary），否則可能因錯誤數據導致偏差決策，雖然AI 能夠迅速分析大量數據，並提升決策效率，但仍存在無法克服的限制，例如，無法判斷何時停止數據蒐集、處理極端狀況、區分關鍵變數與無關數據，若所有資料沒有篩選機制，結果便可能出現偏差。

麥倫・舒爾茲表示，市場上許多決策者習慣關注平均值，但忽視了極端事件的影響，真正決定企業成敗的往往不是市場的日常波動，而是那些低機率但高衝擊的事件，例如，金融市場的劇烈震盪、全球氣候變遷的極端氣候、科技產業的顛覆性創新，這些都不是單純依靠AI的數據分析就能完全預測。

他在演講中也探討AI在永續發展中的應用，如碳交易市場，他指出，目前碳信用市場仍處於發展初期，缺乏信任，導致作弊行為頻繁，這使得市場難以發揮真正的減碳效果，而透過市場機制與AI技術提升碳交易市場的透明度與信任度，才能真正驅動企業投入永續發展。

麥倫・舒爾茲進一步談到AI發展，他表示，數位孿生技術將是企業降低風險與提升彈性的關鍵。透過AI模擬與數位孿生技術，企業可以在虛擬環境中測試決策，降低基礎建設與設備的不可逆性成本，提升企業決策的靈活性。

面對AI技術快速發展，麥倫・舒爾茲提出兩大建議，建立AI監督機制，確保AI不因數據錯誤而做出偏差決策，強化風險管理思維，企業與決策者應該更多關注極端風險，而不僅是歷史平均數據。

麥倫・舒爾茲指出，創新應該以最低成本尋找最佳解決方案，但AI仍然需要人類來引導它前進。