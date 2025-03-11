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奧丁丁集團宣布推出區塊鏈新支付架構

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
奧丁丁集團宣布推出區塊鏈新支付架構。圖／奧丁丁集團提供
奧丁丁集團宣布推出區塊鏈新支付架構。圖／奧丁丁集團提供

奧丁丁今日宣布，已正式成為全球前15大區塊鏈 - 恆星鏈（Stellar ）網絡的官方錨點（Anchor），並推出 OwlPay Harbor™，這是一款新一代數位支付架構，可協助 Web3、 去中心化金融（DeFi）及數位錢包企業能為其用戶，提供傳統美元和 USDC 穩定幣間無縫的出入金服務，滿足市場對法幣與加密資產轉換解決方案日益增長的需求。

奧丁丁指出，此舉將進一步擴大奧丁丁在全球支付生態系統中的角色，而且可以使企業能夠輕鬆地與恆星鏈網絡整合。此解決方案幫助企業更順暢地在Stellar網絡上整合法幣與穩定幣出入金服務，提供具競爭力的手續費，且無需額外支付月費。

OwlPay Harbor™也使奧丁丁正式成為恆星鏈（Stellar）網絡的官方錨點（Anchor），該網絡是全球成長最快的支付生態系之一，累計處理價值 41 億美元的交易，並連結全球超過 900 萬個活躍交易地址。

OwlPay Harbor™ 具備完善的企業級 API，並取得美國 31 州的合規執照，OwlPay Harbor™ 定位為美國市場中 Web3 和 DeFi 領域業者可信賴且安全的合作夥伴，該公司目前也正積極準備申請日本的交易相關許可執照，並計劃在不久的將來將此架構服務擴展至日本市場，未來也將擴展至以太坊（Ethereum）、Base 和 Solana 等關鍵區塊鏈網絡，確保企業能在更廣泛的區塊鏈生態系中，獲得更靈活且相容的 API 體驗。

奧丁丁集團創辦人暨執行長王俊凱表示，OwlPay Harbor™ 實現了跨平台連結傳統金融與數位資產的願景，Stellar網絡具備穩固的監管基礎，使它成為奧丁丁集團建構服務的理想平台，藉由在美國擁有的廣泛資金支付執照（Money Transmitter Licenses）和深厚的監管專業知識，奧丁丁將協助全球許多新創企業在瞬息萬變的市場中穩健前行。

美國恆星發展基金會（Stellar Development Foundation, SDF）執行長暨執行董事 Denelle Dixon 也表示，歡迎奧丁丁正式成為 Stellar的官方錨點，其OwlPay Harbor ™ 企業解決方案也與基金會擴展全球金融服務的使命不謀而合。作為第一個來自亞洲的錨點合作夥伴，奧丁丁將在加速多個地區採用Stellar服務方面扮演關鍵角色。

區塊鏈 生態 美國

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