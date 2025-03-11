劍指中國鋼品！財政部啟動反傾銷稅調查40日內出爐

近年來，中國大陸大量低價輸出台灣熱軋鋼品，導致國內鋼鐵產業受到衝擊。為了維護公平競爭環境，中國鋼鐵股份有限公司（2002）與中龍鋼鐵股份有限公司向財政部申請，要求對特定來自中國大陸的熱軋扁軋鋼品課徵反傾銷稅；財政部11日啟動調查，並將委由經濟部進行產業損害評估，經濟部須在40日內提出初步調查結果。

財政部關務署表示，經初步審查，進口自中國大陸的相關鋼品確實有傾銷疑慮，可能已對國內產業造成損害。為釐清國內業者是否受到不公平競爭影響，財政部於3月11日正式公告展開調查，並將委由經濟部進行產業損害評估。根據規定，經濟部須在40日內提出初步調查結果；若確認產業受損，財政部則須於70日內判定是否進一步課徵臨時反傾銷稅。

關務署補充，本次調查涉及的「特定熱軋扁軋鋼品」，指的是未進一步加工且未經軋壓凸紋的熱軋非合金鋼及其他合金鋼，若利害關係人對本案有任何意見或相關資料，可於公告後20日內提交書面資料至關務署。

財政部指出，若涉案的中國大陸出口商願意配合調查，可能獲得個別適用的反傾銷稅率；而台灣進口商若欲申請適用特定廠商的個別稅率，需提供由該廠商直接生產並出口的相關證明，經海關審核後方可適用，相關進口商及中國大陸出口商應盡早準備資料並於期限內提出申請，以確保自身權益。

這項調查結果將影響未來進口鋼品的稅率與市場價格，國內業者與相關產業需密切關注。