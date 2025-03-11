快訊

拒檢撞警車！副所長開槍意外擊斃女乘客無罪 警方：全力支持員警

任天堂Switch 2現身美國FCC認證網站！2大功能搶先曝光

跌跌不休！台股下跌388點收22,071點 台積電下跌27元收971元

新世代AI發展帶動中國大陸經濟 激發中港股市表現

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

2025年農曆新年期間，一家中國大陸人工智慧(AI)初創企業崛起橫空面世，激發中港股市表現，特別是中資科技股快速上揚，市場對中港股市的信心亦明顯提升。投資人關注此輪升勢與2024年9月底的反彈是否存在差異，滙豐中國A股匯聚基金經理人蕭正義表示，這兩者最大區別在於前次反彈催化劑為政策預期，而近期升勢則是透過自下而上的行業改變，如人型機器人的發展，加上各公司擴大AI技術投資所帶動的乘數效應，令市場對中資股前景改觀。

蕭正義說明，在此之前，投資人較少將AI與中國科技股做連結；不過事實上，大陸在代表AI研究先進程度的基礎模型數量，在2023年已達到20個，超過英國與歐盟總和，而這家大陸AI初創企業崛起在短短不到三個月內，使用數量已高達3,000萬人。預估大陸企業在AI的資本支出、應用將快速增長，資本支出在2025至2027年將大增，2030年將達到大陸GDP的1%，合計約2,000億美元。

這代表大陸AI產業崛起令投資市場思維出現大震盪，突破大陸科技板塊的舊故事，亦令投資人重新評估生成式AI成長潛力，以及其潛在經濟利益的樂觀情緒。此外，邊緣AI亦帶動不同的機遇，例如AI手機、AI電腦、AI穿戴裝置等，很多企業皆是相關供應鏈的受惠者。

蕭正義說明，當AI應用漸趨於廣泛，股票升勢便會由硬體逐步轉移至軟體，甚至其他能受惠於應用AI的行業；至於人型機器人、自動駕駛系統等技術也會因應AI的廣泛應用而加速發展。同時，投資人也認識到其投資範圍可以更為廣泛，特別是中資企業，因受益於勞動人口成長，AI應用的速度將會帶動投資氣氛，如各大陸雲端平台公司已宣布加大AI的資本投資便是一例。

蕭正義強調，目前大陸已有超過200間公司宣布導入這家AI初創企業的服務，同時，不少企業紛紛表示要加大在AI方面的投資，聘請更多AI科技相關的人才，成為整個科技行業投資的轉捩點，在創造新的營收成長機會的同時，亦有助企業獲利成長。不過，蕭正義提醒投資人仍要留意企業的投資力度及速度有多大及多快，以及其旗下產品或公司的成長潛力，均會對未來估值會否進一步重估帶來影響。

蕭正義也說，除了估值以外，AI的利好因素還有可能為企業帶來更高的收入及利潤，降低進入門檻以激發競爭，同時使中國大陸企業進一步實現地域擴張。從經濟層面來看，潛在生產力的提升及新的資本支出周期，有助支持中國大陸經濟成長。

滙豐投信指出，受到這家AI初創企業可能加速提升AI在中國大陸的滲透率，雲端、資料中心、軟體、應用平台可能將是下階段的市場重心。AI的發展和推動能帶來更多就業機會，從而透過改善就業市場推動經濟發展。加上大陸貨幣和財政政策的支持，以及科研創新的推動下，相信科技、工業及消費板塊前景可望進一步升級。

AI

延伸閱讀

招團赴陸喊這5字起訴 法官舉高粱酒瓶身也有 全案判無罪

被美中貿易戰波及 Illumina因產品遭禁而下修財測

周滿芝被控藉新住民協會統戰台灣人 證據不足今獲判無罪

吳慷仁赴陸發展喊「台劇題材受限」！楊烈爆料：他十年前就想去中國

相關新聞

電價喊漲在野批是情勒 郭智輝：台電負債已近5,000億元

電價可能將漲被在野黨批評是情緒勒索，經濟部長郭智輝11日表示，主要是為了調節財務，台電負債已近5,000億元，也達到舉債...

劍指中國鋼品！財政部啟動反傾銷稅調查40日內出爐

近年來，中國大陸大量低價輸出台灣熱軋鋼品，導致國內鋼鐵產業受到衝擊。為了維護公平競爭環境，中國鋼鐵股份有限公司（2002...

電價是否漲價？卓榮泰：現在講都言之過早

對於台電預算遭砍，外界關心是否今年就會漲電價，行政院長卓榮泰11日表示，舉債是台電決定的，調漲電價是電價審議委員會決定的...

2025全球市場迎來大洗牌！安永揭十大變數衝擊企業營運

2024年全球政局大變，選舉更迭帶來政策轉向，影響經濟與地緣政治局勢。展望2025年，安永所長傅文芳提醒，企業與投資者須...

網路羅賓漢出手詐團遭滅群 AI阻詐太燒錢考驗銀行決心

詐團太囂張引起公憤，不只金融業者組成聯盟「打群架」運用AI抗詐，網民掀起用AI對抗詐團的新戰爭。甚至現在還已經有所謂的「網路羅賓漢」，以個人的力量對詐騙群組進行「滅團」。

關稅戰走向難以預測 已開發歐洲淨流入增速

關稅戰走向難以預測，市場表現分歧；回顧全球股票型基金資金流向，根據EPFR等統計顯示，統計自2025年2月27日至今年3...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。