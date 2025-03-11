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電價是否漲價？卓榮泰：現在講都言之過早

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

對於台電預算遭砍，外界關心是否今年就會漲電價，行政院長卓榮泰11日表示，舉債是台電決定的，調漲電價是電價審議委員會決定的，但對要不要調、調哪部分，現在講都言之過早。

卓榮泰11日赴立法院施政報告及備詢時，民進黨立委林岱樺指出，對於3月下旬即將召開的電價審議委員會是否漲民生用電或工業用電？卓榮泰回應，這時候談這個有點言之過早，現在努力希望1,000億元撥補能夠順利回來，倘若沒有辦法的話，當然是先要求台電從它內部的行政效率、成本管控做更有效的管理，經濟部也會跟台電研究，如果能夠以民生為優先，能夠不漲，當然是最好，但如果撐不下去的時候，到底是要選擇舉債或漲價？尤其漲價要經過電價審議委員會。

經濟部長郭智輝則表示，外傳台電要漲電價，此事他不知道傳聞是從哪裡來的，且漲不漲電價是由電價審議委員來做決定，並不是台電自己就可以決定要不要漲電價。他更提到，撥補1,000億元是為了讓台電調整財務情形，如果能夠撥補，就可以少付一點利息，也可少借一點錢，畢竟現在已經借到快上限了。

卓榮泰也提到，對於立院刪除撥補台電一千億的預算，這將造成台電公司只能以舉債或再調漲電價因應。但台電公司因負債比超過9成，舉債空間有限，若最後被迫調整電價，恐怕將造成民生物價上漲，國人生活負擔加重，並且也將對我國產業競爭力造成不利影響。

卓榮泰也提到，撥補台電1,000億元是補貼2022至2024年間，因俄烏戰爭導致燃料價格上漲，台電先行吸收民生電價造成的虧損，光住宅及小商家民生用電成本，台電就吸收約2,600億元，2024年底台電累積虧損更逾4,200億元。

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