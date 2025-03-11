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接軌產業 智慧局2025年產業專利分析與布局競賽開跑

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導
經濟部智慧財產局11日表示，2025年「產業專利分析與布局競賽」總獎金高達新台幣30萬元，廣邀專利分析好手挑戰實戰技能，並為產業提供創新解決方案。 圖／智慧財產局提供
經濟部智慧財產局11日表示，2025年「產業專利分析與布局競賽」總獎金高達新台幣30萬元，廣邀專利分析好手挑戰實戰技能，並為產業提供創新解決方案。 圖／智慧財產局提供

經濟部智慧財產局11日表示， 2025年「產業專利分析與布局競賽」總獎金高達新台幣30萬元，廣邀專利分析好手挑戰實戰技能，並為產業提供創新解決方案。

智慧局指出，本屆競賽延續「企業出題×人才解題」創新賽制，納入產業第一線的實務需求與關注重點，不僅為產業界帶來創新解方，也讓專利人才獲得實務經驗，透過合作模式創造雙贏。

競賽活動自即日起開放報名，至2025年4月30日（周三）下午5時止，智慧局誠摯邀請國內專利分析人才及各路好手組隊報名參賽，迎接專利布局挑戰，提升專業競爭力！歡迎各界參加3月25日（周二）上午10時舉辦的線上「競賽推廣說明會」，或至競賽活動網站參考下載活動簡章。

智慧局自2021年起，每年舉辦「產業專利分析與布局競賽」，致力於打造各界交流專利分析布局知識與產業趨勢的平台，今年競賽已吸引30家企業提出53項競賽主題，內容涵蓋電子電機、資通訊、生技醫藥、製造機械、光學影像、智慧醫療以及綠能等多元技術領域，期能透過競賽鏈結產學研資源，培養未來專利分析專業人才，同時幫助企業掌握專利技術發展趨勢，媒合企業選秀獵才。

智慧局表示，參賽團隊須展現專利檢索與布局分析能力，針對企業需求提供策略建議，晉級複賽的隊伍將獲得智權專家指導，提升分析技能。此外，將於頒獎典禮成果展區向產業界展示競賽成果，為參賽團隊提供與產業界交流的絕佳機會。

此外，為協助參賽團隊強化實戰能力，競賽期間還將安排一系列專利分析實作培訓課程，內容涵蓋專利檢索技巧、資料分析方法，以及產業專利布局策略等，全方位提升參賽者專業能力，並提供總獎金新台幣30萬元的獎勵，為優秀團隊創造被企業發掘的機會替及職涯發展的嶄新契機。

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