電價喊漲在野批是情勒 郭智輝：台電負債已近5,000億元

電價可能將漲被在野黨批評是情緒勒索，經濟部長郭智輝11日表示，主要是為了調節財務，台電負債已近5,000億元，也達到舉債上限，如果不趕快在財務上有所調整，未來舉債會很困難。

郭智輝今出席立法院全院委員會前接受媒體訪問時做了以上表示，而除了電價可能上漲，郭智輝今天也被問及如何看待美國在台協會理事長谷立言表示可為台灣提供核能協助、上周五的「蒙古症」失言風波，以及台積電（2330）赴美國投資經濟部是否知曉。

經濟部將在3月下旬召開電價審議會，決定4月電價。擬提出電價調漲方案，目標至少是彌補2025年預期虧損約500億元，預期這波將調整住宅、小商店用電，擬鎖定調整用電330度以下單價，預估逾1,500萬戶家庭及小商家全面受影響。

郭智輝今除了再次呼籲台電負債問題需要解決外，針對能源政策，郭智輝則說，對每種能源都抱持歡迎的態度，沒有哪一種能源是「用」或「不用」，「我們是多元能源政策」。

同時，郭智輝也強調，我們的水電一定是夠的，沒有問題，廠商到海外投資，看上的主要是當地國市場。

關於台積電赴美投資，郭智輝今重申，所有對外投資一定要經過國家規定，亦即投資審查委員會；至於大家關切的台積電個案，「確實到目前為止並未進入到我們的行政程序」。

此外，針對尚未平息的「蒙古症」失言風波，在野黨認為郭智輝已不適任。對此，郭智輝今也在出席立法院會前再次鞠躬致歉，郭智輝說，「昨天有鄭重向大家道歉，造成我們行政團隊和同仁的困擾，我再次、在這裡，再向大家再道歉一次，好不好」，而這也是他本人因不當比喻事件後第四度道歉。

至於今天會議主題覆議案，郭智輝說，希望在野黨能通過覆議，因福國利民部分有些預算被凍結或刪除，造成困擾，像是節能家電補助刪了19.2億元，約差了60萬台冷氣；水利部分，去年連續颱風來襲，對河川有影響，費用刪了人員無法巡查；對產業補助也凍結刪除，希望福國利民措施能順利進行。