2025全球市場迎來大洗牌！安永揭十大變數衝擊企業營運

2024年全球政局大變，選舉更迭帶來政策轉向，影響經濟與地緣政治局勢。展望2025年，安永所長傅文芳提醒，企業與投資者須關注三大關鍵趨勢、地緣風險的十大變數，才能在變局中找到成長契機，確保未來競爭力。

首先，強化經濟競爭力與主權政策，安永指出，各國政府持續推動貿易保護與產業政策，以確保經濟主權與競爭優勢。美國預計提高關稅並推動供應鏈回流；歐盟則強化外資審查與貿易防禦工具，可能導致更多貿易壁壘與供應鏈重組。此外，數位主權與科技競賽升溫，各國強化對AI、半導體及網路基礎設施的掌控，影響全球科技產業發展。

第二是，地緣政治競爭加劇，世界朝向多極化發展，影響各國外交關係與企業營運環境。戰爭與衝突仍是風險之一，烏俄戰爭未歇，中東地區緊張局勢升級，企業須強化供應鏈韌性與網路安全策略。

另一方面，太空經濟成為新關鍵，美中兩國競相擴展航太影響力，全球資本市場關注太空產業潛力，企業需評估投資機會，尋找未來競爭優勢。

第三則是選舉後的政策轉型，隨著選舉落幕，領袖們將從競選轉向治理，政策與法規迎來重大變革，企業與投資者需密切關注新規範與政策方向，以適應變動的商業環境。

且民粹主義與保護主義在多國崛起，美國前總統川普回歸執政，德國保守派勝選，進一步牽動全球政治格局，影響國際貿易與企業經營策略。

安永同時歸納2025年地緣風險的十大變數，包括民粹政策影響，保護主義升溫，移民與環境政策受限；稅務變革，多國政府提高企業與高收入者稅負，影響投資決策；人口紅利與移民政策：移民議題極化，影響勞動市場與政策方向。

以及供應鏈風險降低，企業須因應區域化供應鏈趨勢，減少市場依賴；數位主權與AI競賽：各國強化科技管制，影響半導體與數據產業；氣候政策與競爭，地緣政治影響綠色投資，企業需調整永續發展策略。

還有能源轉型挑戰，各國政策影響能源市場與投資策略；新興市場整合：區域經濟整合加速，影響全球貿易結構；戰爭與衝突風險，國際衝突影響供應鏈與資安，企業須強化應變能力；太空經濟競爭，美中領導太空發展，企業應關注投資與技術應用。