快訊

菲律賓前總統杜特蒂被捕！反毒戰爭竟濫殺上萬人

傳羅廷瑋施壓醫院耍官威 吳崢秀公文：竟要台大醫院副院長當天報到

才說做好被捕準備！菲律賓前總統杜特蒂從香港返抵馬尼拉遭逮

關稅戰走向難以預測 已開發歐洲淨流入增速

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導

關稅戰走向難以預測，市場表現分歧；回顧全球股票型基金資金流向，根據EPFR等統計顯示，統計自2025年2月27日至今年3月5日止近一周，美股基金減速淨流入85.19億美元，超越其他市場持續居冠，已開發歐洲股票型基金淨流入增速40.51億美元，拉丁美洲股票基金市場呈現小幅淨流出。

針對近期國際情勢，安聯投信表示，美國市場近期因川普關稅政策訊號不穩，加上就業數據走弱與企業財報不佳。在此背景下，科技與半導體類股領跌市場，但醫療保健類股則因Moderna疫苗專利相關裁決消息提振，帶動標普醫療保健類股表現。受此不確定性升高牽動，現階段市場資金趨向優先配置具備防禦性及基本面穩健的資產。

在歐洲部分，安聯投信表示，儘管歐洲央行如預期降息1碼，並暗示貨幣寬鬆周期接近尾聲，但歐洲600指數上周五僅微幅下跌，反映出市場對政策調整的理性消化。同時，新興歐洲及陸港股因中國大陸兩會政策預期提振市場風險情緒，資金流入微幅增加。

展望後市，安聯投信表示，全球市場現階段正處於多重政策與經濟變數交織的時期。策略上，投資人應持續關注美國關稅政策走向、央行貨幣政策調整及各區域經濟指標變化，並靈活調整資產配置策略，適度增持防禦性資產及具有轉型潛力的成長標的，以降低市場波動風險，並捕捉中長期投資機會。

安聯AI收益成長多重資產基金經理人莊凱倫表示，在經濟前景放緩與通膨隱憂下，成長領域受到一定壓力。然而，潔淨能源類股憑藉政策利多與市場需求轉向，表現領先。

在全球持續推動綠色轉型的背景下，人工智慧（AI）與潔淨能源應用的結合正成為市場關注新焦點。利用AI技術精準預測與優化能源產出、實現智能化管理，將大幅提升太陽能、風能等潔淨能源系統的運營效率，助力企業降低成本並加速能源轉型，有助進一步推動和擴大AI應用機會。

AI 股票

延伸閱讀

比特幣跌破8萬美元 觸及四個月低點

關稅戰下美現經濟衰退陰影 前景不明科技業震盪

美國股票基金淨流入降速 已開發歐洲淨流入增速

投資級債持續居冠增溫 新興市場債淨流入減速

相關新聞

電價喊漲在野批是情勒 郭智輝：台電負債已近5,000億元

電價可能將漲被在野黨批評是情緒勒索，經濟部長郭智輝11日表示，主要是為了調節財務，台電負債已近5,000億元，也達到舉債...

還稅於民 普發現金有影…立委估發放時間落在8至9月

國民黨力推普發現金1萬元，行政院副秘書長李國興昨（10）日在立法院公聽會中表示，不贊成常態性發放，但若是以特別條例一次性...

台灣人均GDP 超日趕韓…主計總處：2028年將挑戰4萬美元

主計總處統計，去年台灣平均每人國內生產毛額（GDP）為33,983美元，與亞洲主要國家相比呈「超日趕韓」，日本同年為32...

2025全球市場迎來大洗牌！安永揭十大變數衝擊企業營運

2024年全球政局大變，選舉更迭帶來政策轉向，影響經濟與地緣政治局勢。展望2025年，安永所長傅文芳提醒，企業與投資者須...

網路羅賓漢出手詐團遭滅群 AI阻詐太燒錢考驗銀行決心

詐團太囂張引起公憤，不只金融業者組成聯盟「打群架」運用AI抗詐，網民掀起用AI對抗詐團的新戰爭。甚至現在還已經有所謂的「網路羅賓漢」，以個人的力量對詐騙群組進行「滅團」。

關稅戰走向難以預測 已開發歐洲淨流入增速

關稅戰走向難以預測，市場表現分歧；回顧全球股票型基金資金流向，根據EPFR等統計顯示，統計自2025年2月27日至今年3...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。