關稅戰走向難以預測 已開發歐洲淨流入增速

關稅戰走向難以預測，市場表現分歧；回顧全球股票型基金資金流向，根據EPFR等統計顯示，統計自2025年2月27日至今年3月5日止近一周，美股基金減速淨流入85.19億美元，超越其他市場持續居冠，已開發歐洲股票型基金淨流入增速40.51億美元，拉丁美洲股票基金市場呈現小幅淨流出。

針對近期國際情勢，安聯投信表示，美國市場近期因川普關稅政策訊號不穩，加上就業數據走弱與企業財報不佳。在此背景下，科技與半導體類股領跌市場，但醫療保健類股則因Moderna疫苗專利相關裁決消息提振，帶動標普醫療保健類股表現。受此不確定性升高牽動，現階段市場資金趨向優先配置具備防禦性及基本面穩健的資產。

在歐洲部分，安聯投信表示，儘管歐洲央行如預期降息1碼，並暗示貨幣寬鬆周期接近尾聲，但歐洲600指數上周五僅微幅下跌，反映出市場對政策調整的理性消化。同時，新興歐洲及陸港股因中國大陸兩會政策預期提振市場風險情緒，資金流入微幅增加。

展望後市，安聯投信表示，全球市場現階段正處於多重政策與經濟變數交織的時期。策略上，投資人應持續關注美國關稅政策走向、央行貨幣政策調整及各區域經濟指標變化，並靈活調整資產配置策略，適度增持防禦性資產及具有轉型潛力的成長標的，以降低市場波動風險，並捕捉中長期投資機會。

安聯AI收益成長多重資產基金經理人莊凱倫表示，在經濟前景放緩與通膨隱憂下，成長領域受到一定壓力。然而，潔淨能源類股憑藉政策利多與市場需求轉向，表現領先。

在全球持續推動綠色轉型的背景下，人工智慧（AI）與潔淨能源應用的結合正成為市場關注新焦點。利用AI技術精準預測與優化能源產出、實現智能化管理，將大幅提升太陽能、風能等潔淨能源系統的運營效率，助力企業降低成本並加速能源轉型，有助進一步推動和擴大AI應用機會。