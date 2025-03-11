美國關稅政策不確定性升溫 新興市場債上周淨流入減速

近期由於美國關稅政策不確定性升溫，加上冬季極端氣候影響消費，市場對美國經濟前景產生擔憂，接下來全球金融市場將聚焦美國消費者物價指數 （CPI） 及美國消費者信心指數（CCI）等數據將牽動投資人情緒。

其據美銀引述EPFR統計顯示，統計上周截至今年3月5日止，投資級債淨流入60.2億美元、持續居冠；非投資等級債淨流入19.3億美元，新興市場債轉為淨流入6.3億美元。

安聯投信表示，美國關稅不確定性升溫，美國實際消費支出創近四年來最大降幅，關鍵通膨指標保持溫和，但隨著關稅政策不確定性增溫，可能讓未來通膨回升，使美國公債殖利率區間震盪，歐洲公債殖利率則走升，債市利差也多半放寬，非投資級債與MBS表現相對抗跌，顯示防禦性資金仍青睞高品質債券。

就總經面，美國近期實際消費支出創下近四年來最大降幅，製造業活動成長幾近停滯，而核心通膨指標維持溫和，顯示出通縮與通膨風險共存局面。另一方面，全球貿易摩擦與關稅政策不確定性持續加劇，令市場預期未來通膨壓力可能回升，進一步引發各主要央行調整政策分歧，同時債券成為抗跌避險資產避風港。

在債券市場部分，安聯投信表示，近期投資級債下跌，資金淨流入升溫，其中美國市場投資級債下跌0.36%，而歐洲投資級債也小幅下跌1.43%；同時，受到對美國經濟可能受到更高關稅影響的擔憂再度加劇的影響，非投資級債券利差連續上漲，CCC級別的收益率上漲至近兩個月來最高點。

安聯美國短年期非投資等級債券基金經理人謝佳伶表示，美中、歐盟與其他主要經濟體間的貿易與關稅政策爭議，進一步加劇全球市場波動。這種不確定性使投資者在資產配置上更趨謹慎，市場避險情緒抬頭，可能延緩全球經濟回暖步伐。