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接見前白宮國安官員葛林 林佳龍盼深化台澳第三國合作

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
外交部長林佳龍近日在外交部接見來自澳洲雪梨大學美國研究中心（USSC）執行長、前美國白宮國安會亞洲資深主任葛林（Michael Green）一行。圖／聯合報資料照片
外交部長林佳龍近日在外交部接見來自澳洲雪梨大學美國研究中心（USSC）執行長、前美國白宮國安會亞洲資深主任葛林（Michael Green）一行。圖／聯合報資料照片

外交部長林佳龍近日在外交部接見來自澳洲雪梨大學美國研究中心（USSC）執行長、前美國白宮國安會亞洲資深主任葛林（Michael Green）一行，雙方就區域安全、對美關係展望、印太地區盟友互動及台灣與太平洋和東南亞地區的合作等議題深入交換意見。

林佳龍表示，澳洲作為四方安全對話（Quad）及澳英美三方安全伙伴（AUKUS）的重要成員，對於促進印太地區的安全與繁榮扮演關鍵角色。面對中國大陸企圖擴張勢力至第二島鏈與南太平洋，台灣期待透過全球繁榮夥伴對話（GCTF）等平台，加強與澳洲在安全領域的交流，共同推動印太區域的和平與穩定。

此外，林佳龍指出，澳洲在太平洋島國間扮演著領導者的角色，對於台灣穩固友邦非常重要。去年他隨總統賴清德進行「繁榮南島 智慧永續」之旅，深刻感受到澳洲在該區域的影響力，林佳龍也強調，期待台灣在「總合外交」的理念下，強化與澳洲在第三國的能源、交通及教育等領域的合作，並共同促進南太平洋島國的和平與繁榮。

對於今年擔任跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）輪值主席國的澳洲，林佳龍也期待各國可以公平客觀審理台灣的入會申請，並希望澳洲能像日本和加拿大一樣，公開表達支持台灣加入CPTPP，使台灣能為全球經濟繁榮作出貢獻。

林佳龍提到，USSC是澳洲首屈一指研究美澳關係與印太政經研究的重鎮，他25年前擔任國安會諮詢委員時就和執行長葛林認識，並一起出席過美日台三邊戰略對話。林佳龍說，葛林博士2022年出版的著作《安倍晉三大戰略》剖析，為回應中國大陸極權主義的擴張，日本前首相安倍晉三提出「自由開放印太」的理念，並為美國總統川普於第一任期所採用，進一步成為「印太戰略」的歷程，至今仍是研究該領域的必讀書籍。

林佳龍 澳洲

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