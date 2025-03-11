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谷立言關心我能源議題 卓揆：若有新技術願與世界合作

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
行政院長卓榮泰。記者蔡晉宇／攝影
行政院長卓榮泰。記者蔡晉宇／攝影

美國在台協會（AIT）處長谷立言關心我國供電問題，對此，行政院長卓榮泰11日表示，謝謝世界各國對台灣的重視，至於核能的問題，傳統現在的核能因為我們之於核管法的規定，我們在今年的5月17日，核三廠的第2號機組將進到除役的時間，所以我們會在法律的規定底下，進行必要的程序，如果有新的技術，當然願意來跟世界做合作。

卓榮泰今日赴立法院備詢時接受媒體採訪時被問及有關谷立言關心台灣供電，提議美國可以作為台灣可靠的能源來源一事，對此，卓榮泰表示，我國跟包括美國在內的民主同盟國家，都一直扮演著互相信賴、可靠的盟友，在經貿、在各種文化跟外交的交流上面，也都善盡我們的責任與義務。台灣是一個能源需要靠外在力量進來的一個國家，包括我們的LNG（液化天然氣），我們也需要很多外在的能源來供應。但是就能源而言，我們全力在發展的，也是多元發展綠能，也把現在國內還有的燃煤機組，儘速來把它轉換為燃氣機組，用以來降低各種的排碳量，所以我們新的想法跟戰略，是以減碳為優先，淨零為目標。

至於核能的問題，卓榮泰表示，傳統現在的核能因為我們之於核管法的規定，我們在今年的5月17日，核三廠的第2號機組將進到除役的時間，所以我們會在法律的規定底下，進行必要的程序，現在立法院有在修法，但這個都還沒有到最後的程度。對於新的核能技術，期待我們跟全世界各個先進技術的擁有者或開發者能夠保持更多機動性，而且主動性的各種的對話、研究，甚至未來的合作。我們不排除在核能的安全跟社會有共識底下，而且對於核廢料的處理，我們有進到另一個不會讓後人所疑慮的這個狀況，對於新的核能，我們採取這樣的態度。

另外，卓榮泰也說，謝謝世界各國對台灣的重視，並再強調，政府對台灣的產業，政府有責任，而且台灣對全世界都有責任，因為台灣是重要的產業鏈的供應國，而且有關鍵的領先技術，這兩者都不容許我們在能源政策上發生任何的問題，那目前正朝這個穩定供電，而且充裕供電的路上在走，至於當中，如果有新的技術，當然願意來跟世界做合作。

供電 卓榮泰 核能

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