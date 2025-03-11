企業第4季財報表現亮眼 美歐股市仍具上行潛力

2025年初截至2月底，MSCI所有國家指數上漲2.7%，其中，歐洲股市反應企業獲利改善，MSCI歐洲指數上漲10.3%領先全球，其餘主要市場包含，美股標普500指數上漲1.2%、日經225指數-6.9%、上海綜合指數-0.9%、印度-6.3% 1 。2024年第4季企業財報顯示，美歐企業展現強勁獲利能力與樂觀的前景，展望2025年，企業獲利驅動股市蓬勃發展，美歐股市仍具上漲潛力。

國泰投顧表示，美國第4季財報正如火如荼展開，已公布企業中，超過七成企業獲利優於預期，獲利年增率達12.14%，推估美國成長趨勢將持續，預估2025年和2026年標普500指數獲利分別成長11.64%、13.74%，其中，成長股表現優於大盤及價值股，成長幅度依序年增13.17%、14.39%。

近期，美國股市受經濟數據降溫以及川普2.0關稅不確定性等外部因素干擾而震盪，然股價終須回歸企業基本面，在美股成長動能無虞、獲利持續成長下，支撐股市具上漲空間。

除美國企業表現亮眼外，歐洲企業獲利也展現其韌性。歐洲財報顯示，企業的獲利超出預期，並且已由負轉正，其中，成長股獲利年增19.5%，表現遠優於大盤及價值股；自2024年11月以來，MSCI歐洲指數的獲利修正寬度指標（earnings revision breadth）不斷上升，增幅近20%，為MSCI新興市場指數、日本東證指數及MSCI美國指數之中增幅最大，釋出歐洲景氣回溫的積極訊號，企業的增長提振投資人信心，並支持歐洲股市今年以來強勁表現。展望歐洲市場，2025年及2026年MSCI歐洲指數獲利年增率依序達7.3%、11.3%，在獲利逐步升溫下，歐股表現值得投資人期待。

美國將持續扮演世界經濟領頭羊，帶動全球經濟上漲；歐洲市場在企業獲利回溫、貨幣寬鬆政策下，經濟展望正向。基本面支撐下，美歐股市表現值得投資人期待，其中，成長加速和利潤擴大的「成長股」扮演今年關鍵投資催化因子，國泰投顧表示，投資人可逢低布局基本面佳的成長型公司。

摩根士丹利環球機會基金投資部位以美歐地區為主，占基金比例約78.6%；專注於生成式人工智慧的成長型股票投資主題，投資團隊以高度信念布局，聚焦電商物流、社交平台、雲端運算、餐飲外送以及AI電力基礎建設等具有長期爆發潛質的優質成長股票 。