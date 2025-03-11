美國股票基金淨流入降速 已開發歐洲淨流入增速

關稅戰走向難以預測，市場表現分歧；回顧全球股票型基金資金流向，根據EPFR等統計顯示，統計自2025年2月27日至今年3月5日止近一周，美股基金減速淨流入85.19億美元，超越其他市場持續居冠，已開發歐洲股票型基金淨流入增速40.51億美元，拉丁美洲股票基金市場呈現小幅淨流出。

針對近期國際情勢，安聯投信表示，美國市場近期因川普關稅政策訊號不穩，加上就業數據走弱與企業財報不佳，在此背景下，科技與半導體類股領跌市場，但醫療保健類股則因Moderna疫苗專利相關裁決消息提振，帶動標普醫療保健類股表現。受此不確定性升高牽動，現階段市場資金趨向優先配置具備防禦性及基本面穩健的資產。

在歐洲部分，安聯投信表示，儘管歐洲央行如預期降息1碼，並暗示貨幣寬鬆周期接近尾聲，但歐洲600指數上周五僅微幅下跌，反映出市場對政策調整的理性消化。同時，新興歐洲及陸港股因中國大陸兩會政策預期提振市場風險情緒，資金流入微幅增加。

展望後市，安聯投信表示，全球市場現階段正處於多重政策與經濟變數交織的時期。策略上，投資人應持續關注美國關稅政策走向、央行貨幣政策調整及各區域經濟指標變化，並靈活調整資產配置策略，適度增持防禦性資產及具有轉型潛力的成長標的，以降低市場波動風險，並捕捉中長期投資機會。

安聯AI收益成長多重資產基金（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）經理人莊凱倫表示，在經濟前景放緩與通膨隱憂下，成長領域受到一定壓力。然而，潔淨能源類股憑藉政策利多與市場需求轉向，表現領先。在全球持續推動綠色轉型的背景下，人工智慧（AI）與潔淨能源應用的結合正成為市場關注新焦點。利用AI技術精準預測與優化能源產出、實現智能化管理，將大幅提升太陽能、風能等潔淨能源系統的運營效率，助力企業降低成本並加速能源轉型，有助進一步推動和擴大AI應用機會。

莊凱倫表示，2025年AI技術將從早期大模型概念驗證階段轉向專業化、輕量化的小語言模型（SLM）。這類模型以特定領域資料進行精準訓練，能在醫療、法律、金融等專業場景中提供更高效、準確的應用解決方案，從而實現業務流程的自動化與精細化管理。

台股部分，安聯投信台股團隊表示，近期AI雜音不斷也使波動加大。預期第1季仍有關稅等諸多不確定性，對今年上半年報酬期待可能需要調整，投資操作保持靈活、布局可以更均衡，AI依然是大趨勢，但適度布局非科技股，更能應對變化同時不錯過回升機會。

根據安聯台股投資團隊最新預估，整體企業獲利預估成長16.3%，各季均為雙位數成長，第4季最強，預估成長25.1%。電子類股維持高速成長，科技布局不可少，而非電子股整體呈現衰退，但仍有部分公司值得留意，包括在美國原本就有產能的鋼鐵廠，具有穩定投資組合效果的金融類股，還有在美國有設廠、以汽車AM市場（售後維修非原廠零件）為主的汽車零組件公司，以及全球健身器材市占率持續擴增的台灣公司，近年崛起的跑鞋品牌On，今年成長動能仍強，台灣相關代工廠也值得關注。