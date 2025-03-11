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美國經濟數據好壞參半 OPEC 宣布增加產量壓抑油價

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

街口投信表示，近期受到貿易關稅政策的不確定性，使衰退與通膨風險增加，可能壓抑經濟與原油需求，上周國際原油下跌約3%。美國2月製造業PMI緩降至50.3，低於預期，而服務業PMI則升至53.5，顯示美國服務業韌性；上周五(7日)美國非農就業數據顯示整體經濟仍屬穩健，但是失業率上升與時薪成長率放緩則使市場解讀經濟有放緩疑慮。摩根大通上周報告認為持續實施關稅可能使美國GDP成長放緩並推升通膨，並導致全球石油需求成長減少18萬桶/日。

OPEC+上周宣布按計劃在4月增加石油產量13.8萬桶/日，這是自2022年以來首次增加產量，在油價疲弱的情況下增產，可能是配合川普政府的低油價政策，並換取巴勒斯坦區域的外交政治共識。大陸官方上周表示，將加速戰略原油、燃料、食品和其他大宗商品的年度儲備。大陸嚴格保密有關物資儲備的數據，根據路透社報導，在2024年7月時大陸的戰略石油儲備（SPR）估計為2.9億桶。而美國能源部部長賴特上周五也表示川普政府支持補充戰略儲油(SPR)，預期將需要數年時間完成補充。大陸與美國持續儲備SPR將有助於原油需求與油價回穩。

油價 石油 美國

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