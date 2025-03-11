美國經濟數據好壞參半 OPEC 宣布增加產量壓抑油價

美國在台協會（AIT）處長谷立言表示，能源是許多台灣及美國公司非常憂慮的問題，台灣高度仰賴國外進口能源，美國作為全世界最大能源出口國，可作為台灣可靠的能源來源，無論是液化天然氣、再生能源或核能。

2025-03-11 05:50