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恐慌性拋售…美股道指跌近900點 那指創2年半最大單日跌幅

南華早報：川習最快下月會面

極端氣候及關稅等多項變數 擴大黃豆價格波動度

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

3月第一周的芝加哥期貨交易所（CBOT）三大穀物期貨上下震幅劇烈，其中5月黃豆價格於2月底收盤價到3/7本周低點下跌近35美分，但隨後反彈，與前一周相比收盤下跌不到一美分。

當周因市場充斥著南美洲天氣預期改善，有利於巴西、阿根廷的作物生長及川普政府醞釀加徵關稅，中國大陸也可能以美國農產品作為報復，憑添市場不安情緒。然而，中美貿易戰下，巴西準備迎接大陸龐大需求，黃豆價格受廉價買盤和關稅議題緩和的樂觀情緒推動，從數月低點反彈。

街口投信表示，關稅貿易戰的延緩存在著更多不確定性、美元走強導致其出口競爭力下降，與極端氣候持續對農作物供給量的實質影響等因素，將擴大黃豆價格的波動度。投資人可持續留意供需基本面給予支撐，搭配短期消息面露出，進行動態波段操作。

期貨交易 關稅 黃豆

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